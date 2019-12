"Als je niet wordt verkocht aan Ajax, PSV of Feyenoord, dan zegt dat veel"

Anderlecht beleeft een moeizaam seizoen, al was er zondag wel een opsteker.

Paars-Wit won op eigen veld met 2-0 van en Michel Vlap nam de gehele productie van de Brusselse formatie voor zijn rekening.

Er zijn evenwel her en der nog steeds twijfels over de Nederlandse aanvallende middenvelder, die afgelopen zomer voor acht miljoen euro werd overgenomen van sc .

Sportjournalist Peter Vandenbempt geeft Vlap echter ook complimenten voor zijn doelpunten in de ontmoeting met Genk. "Wat Vlap de hele wedstrijd deed en dat deed hij in zijn slechte periode ook wel, was voor diepgang zorgen", zo zegt hij bij Sporza.

"De afwerking bij de 1-0 was fraai, want veel plaats was er niet. En ook de manier waarop hij de tweede goal binnen trapt, is veel moeilijker dan je denkt. Hij neemt hem binnenkantvoet, terwijl die bal toch hard terugkomt van de paal."

De Belgische voetbalvolger is echter kritisch en draagt in het geval van Vlap ook enkele verbeterpunten aan. "Er waren nog veel momenten waar zijn balcontrole niet goed was of hij simpel balverlies leed", krijgt de zomeraankoop als huiswerk mee.

Lees beneden verder

Vandenbempt realiseert zich echter ook dat Vlap in een moeizaam draaiend elftal terechtkwam. "Ook voor Vlap geldt dat het niet zo simpel is om de stap te zetten van het vrolijke Heerenveen naar dit ."

Mede-analist Arnar Vidarsson, die in Nederland uitkwam voor en , is minder positief gestemd over de kwaliteiten van Vlap.

"Als je in Nederland niet van Heerenveen verkocht wordt aan , of , dan zegt dat veel", aldus de gewezen middenvelder uit IJsland. "Want die gaan eerst scouten bij de ploegen onder hen. In Nederland blijft het geld vaak in eigen land."