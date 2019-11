"Als je een ster wilt worden in Duitsland, kun je geen fout maken met Bayern"

Kai Havertz overweegt Bayer Leverkusen te verlaten, daar hij stelt dat je "geen fout kunt maken met Bayern München".

De twintigjarige middenvelder speelt al negen jaar bij Leverkusen en heeft zich daar ontwikkeld tot een van de grootste talenten ter wereld en een aantal topclubs zijn geïnteresseerd in zijn diensten, waaronder , en .

De Duitse international staat naar verluidt ook op de verlanglijst van , waarbij Leverkusen's sportief directeur Rudi Völler in augustus beweerde dat de Duitse landskampioen navraag heeft gedaan.

"Ze zijn waarschijnlijk de grootste club in Duitsland en er zijn veel spelers die daar op jonge leeftijd zeer succesvol waren", vertelt Havertz in gesprek met Marca over de interesse van Bayern. "Derhalve word ik in verband gebracht met Bayern, maar we zullen zien wat er gaat gebeuren."

"Er zijn spelers die dicht bij hun familie willen blijven en anderen zeggen: 'Ik wil in een ander land wonen'. Er is iets duidelijk: als je een ster wilt worden in Duitsland, kun je geen fout maken met Bayern."

"Ik denk dat ik voldoende internationale ervaring heb opgedaan bij Leverkusen. Ik ken het ritme van deze internationale wedstrijden en ik ben ervan overtuigd dat ik op elk moment naar het buitenland kan gaan en bij clubs buiten Engeland kan spelen. Op dit moment wil ik een goed seizoen hebben. Daarna zullen we wel zien."

Havertz gelooft dat hij met zijn speelstijl zou passen bij Barcelona. "Ja, omdat Barcelona veel de bal heeft, maar er zijn veel teams die dat tegenwoordig hebben, niet alleen Barcelona."

"Real Madrid, bijvoorbeeld, is een team dat veel balbezit heeft, hoewel ze de laatste jaren iets minder efficiënt zijn geweest dan Barcelona."

"Er zijn veel spelers die me hebben geïnspireerd, zoals Kaká, Zinédine Zidane, Ronaldinho... ze zijn altijd mijn idolen geweest. Onder de Spaanse spelers is mijn favoriet Andrès Iniesta. Hij is uitmuntend aan de bal. Uniek. Ik hou het meest van hem."