Frenkie de Jong maakte met het veroveren van een basisplaats bij Ajax en zijn debuut namens het Nederlands elftal een veelbewogen 2018 door.

Zijn snelle ontwikkeling werd vervolgens vorige maand beloond met een transfer naar Barcelona en de middenvelder zal zich na de zomerstop in het blaugrana van de Spaanse grootmacht hullen. De kritiek dat hij wel heel snel deze stap heeft gemaakt heeft De Jong zelf ook meegekregen, maar hij denkt dat dit per geval individueel bekeken moet worden.

"We gaan het allemaal zien. Als ik straks vertrek bij Ajax heb ik 75 wedstrijden in het eerste gespeeld. Het zijn er inderdaad geen honderd of tweehonderd. Maar de ene speler vertrekt nu eenmaal iets eerder dan de andere. Het is moeilijk te zeggen of de stap te vroeg is. Ik snap de mensen, het is tenslotte pas mijn eerste seizoen op mijn eigen positie. Afgelopen zomer heb ik, in overleg met Ajax, grote clubs afgezegd. Toen was het wel te vroeg in mijn ogen", vertelt hij aan Het Kontakt.



De Jong kende met zijn herstel van een hardnekkige enkelblessure en de voorrondes van de Champions League ook een drukke zomer. De middenvelder speelde zijn eerste wedstrijd toen hij, na vier maanden aan de kant te hebben gestaan, pas twee weken in training was: "Geen ideale voorbereiding, maar we hadden geen keuze. De voorronden Champions League kwamen eraan, die we uiteindelijk alle drie vrij simpel wonnen. We zijn al twaalf wedstrijden ongeslagen."



Ajax werd bij de loting voor de achtste finales van het miljardenbal gekoppeld aan Real Madrid en de Amsterdammers treffen in de Koninklijkeeen tegenstander die weer naar zijn topvorm toe lijkt te groeien. De Jong moet dan ook toegeven dat de Spanjaarden favoriet zijn voor het tweeluik: "Maar als we weer in goeden doen zijn en een beetje geluk hebben, zijn we niet kansloos. Behoudens enkele pijntjes voel ik mij topfit. Het scheelt natuurlijk dat we een heel goed team hebben en dat elke individuele speler ook lekker snel opvalt. Ik ook."