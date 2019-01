"Als ik op een dag voor Frankrijk wordt opgeroepen, perfect"

De Franse aanvaller streeft naar een oproep voor de Franse nationale ploeg na een goed seizoen in Duitsland tot nu toe.

Eintracht Frankfurt-spits Sébastien Haller moet zijn debuut nog maken voor de Franse nationale ploeg, maar hij hoopt dat zijn verbluffende Bundesliga-prestaties dit seizoen zullen opvallen bij bondscoach Didier Deschamps en er kennis van zal nemen.

De 24-jarige heeft negen keer gescoord in zeventien competitiewedstrijden - gelijk aan zijn totaal van het gehele vorige seizoen - terwijl hij gedeeld de beste speler is in de Bundesliga met zijn acht assists.

Zijn indrukwekkende vorm heeft Frankfurt de zesde plek op de rangslijst opgeleverd halverwege het seizoen, waar zijn ploeg vier punten achter de nummer vier RB Leipzig staat, de plek die aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname aan de Champions League volgend seizoen.

En terwijl Haller denkt dat een oproep van de Franse bondscoach iets is wat hij nastreeft, zal zijn focus niet verslappen om voor Frankfurt te presteren als hij wordt overslagen voor de internationale periode.

"Als ik op een dag voor Frankrijk wordt opgeroepen, perfect. Zo niet, dan ga ik gewoon door", vertelt Haller exclusief aan Goal en DAZN.

"Ik kan alleen mijn werk doen, blijven werken, blijven scoren. Al het andere ligt niet in mijn handen, omdat ik niet de coach ben, maar ik voel geen druk."

Haller sloot zich op dertienjarige leeftijd aan bij de jeugdopleiding van Ligue 2-club Auxerre, maar slaagde er niet in om tot volledig wasdom te komen in zijn vijftig competitiewedstrijden tussen 2012 en 2015.

De spits gelooft dat zijn problemen in Frankrijk te wijten waren aan zijn jeugdige naïviteit en het falen om goed om te gaan met de technische staf.

"Ik was jong en gewoon niet klaar om elk weekend mijn maximum te halen. Ik had ook wat meningsverschillen met mijn coach bij Auxerre. Het beste was om naar iets anders te zoeken", vervolgt Haller.

"Auxerre wilde me niet naar een andere club in de tweede divisie laten gaan, maar ik wilde niet overstappen naar de derde divise. Dat zou een stap terug zijn geweest."

In plaats van een divisie in Frankrijk te zakken, maar Haller in de zomer van 2015 definitief de overstap naar FC Utrecht, na een indrukwekkende huurperiode in de eerste helft van 2015.

En hij schrijft veel van zijn ontwikkeling toe aan de toenmalige Utrecht-trainer Erik ten Hag en prijst de Nederlander voor zijn toewijding.

"Hij was heel belangrijk voor mijn carrière. Hij wilde me naar een ander niveau helpen van het begin tot het einde", zegt Haller over Ten Hag, die begin 2018 trainer werd van Ajax.

"Hij is een fantastische coach die van voetbal houdt en er elke dag voor leeft. Hij doet er alles aan om te slagen. Soms bestudeert hij zijn tegenstanders tot laat in de nacht."

Haller is ook vol lof over de voormalige trainer van Frankfurt en de huidige Bayern München-trainer Niko Kovac, terwijl hij de verschillen in stijl opmerkt met de nieuwe coach van het team, Adolf Hütter.

"Niko houdt ervan alles onder controle te hebben. Hij is een vechter die veel waarde hecht aan het fysiek van zijn team. Dat zie je op elke training en elke wedstrijd", zegt de 1.90 meter lange spits.

"Het is anders met Adi. Hij is meer ontspannen dan Niko. Hij praat meer met de spelers en geeft er de voorkeur aan om het verschil te maken met de bal in plaats van de fysieke fitheid. Beiden zijn uitstekende coach die hun tegenstanders heel goed analyseren."

Haller groeide op geïnspireerd door een van de grootste Franse spitsen en met Ivoriaans bloed bewonderde hij ook de meest beroemde spits van de Afrikaanse natie.

Maar het nuchtere talent kijkt niet naar de carrière's van anderen en wil zijn eigen pad bewandelen.

"Thierry Henry was een van mijn grootste rolmodellen in mijn kindertijd. Als halve Ivoriaan hield ik ook van Didier Drogba, later Zlatan Ibrahimovic, zegt hij.

"Maar ik wil mijn eigen verhaal schrijven en niemand kopiëren."

"Ik voetbal niet om een ster te zijn. Ik speel voetbal omdat ik van voetbal hou."

"Ik realiseer me dat sommigen mij als een ster zien als ik een paar doelpunten maak. Dit is geen probleem voor mij, maar het is niet wat ik wil. We mogen niet vergeten dat we het geluk hebben voetballer te zijn."

Haller's Eintracht Frankfurt is momenteel in de Verenigde Staten tijdens de winterstop in de Bundesliga. Vriendschappelijke wedstrijden staan gepland tegen Braziliaanse tegenstanders São Paulo (11 januari) en Flamengo (13 januari) voordat ze op 20 januari de competitie weer hervatten tegen SC Freiburg.