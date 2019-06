"Als ik nog acht dagen wacht, zal de transfersom tachtig miljoen zijn"

Gianluca Di Marzio wist woensdagavond te melden dat Tanguy Ndombele heel dicht bij een transfer naar Tottenham Hotspur is.

Deze berichten zijn volgens Jean-Michel Aulas enigszins voorbarig geweest. De president van geeft in gesprek met RMC Sport te kennen dat zijn club er nog niet uit is met .

Volgens de berichten van de transferspecialist, verbonden aan onder meer Sky Italia , zou er een akkoord bereikt zijn over een vaste transfersom van 62 miljoen euro. "Als ik nog acht dagen wacht, zal de transfersom tachtig miljoen zijn. Tottenham heeft ons een openingsbod van 45 miljoen gedaan. Daarna hebben we verder onderhandeld. Er is nog geen akkoord, dat kan ik je verzekeren. We hebben ook geen haast", stelt Aulas.



"Tanguy heeft zijn kwaliteiten laten zien bij het Franse nationale team. Hij is een van onze beste spelers. Hoeveel hij waard is? Dat weet ik niet, maar in ieder geval geen 45 miljoen", concludeert de president van Olympique Lyon. De 22-jarige Ndombele heeft bij les Gones nog een contract tot medio 2023 en wordt tevens begeerd door en Paris Saint-Germain. Olympique Lyon moet deze zomer ook vrezen voor het vertrek van Nabil Fekir, die vorige zomer al dicht bij een vertrek was.



"We hebben niet dezelfde vraagprijs als vorig jaar. Er wordt gesproken, zonder in details te treden. We praten momenteel met mensen die geen haast hebben en op de juiste manier willen onderhandelen. Wij hebben het geld in ieder geval niet nodig, dus als het juiste bod niet binnen komt, houden we hem hier. Het is mooi dat we een wereldkampioen in onze selectie hebben", zegt Aulas over Fekir, wiens contract nog loopt tot medio 2020.