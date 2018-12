"Als ik niet de beste ter wereld ben, zit ik er niet ver vandaan"

Benjamin Mendy speelde dit seizoen elf wedstrijden voor Manchester City, alvorens hij andermaal geblesseerd raakte aan de knie.

Door problemen aan dat gewricht kwam de 24-jarige vleugelverdediger sinds zijn komst naar Engeland pas tot negentien optredens voor the Citizens . Toch heeft Mendy nog voldoende vertrouwen in eigen kunnen.

"Als ik niet de beste ter wereld ben, zit ik er niet ver vandaan", zegt Mendy in gesprek met Canal Football Club . Josep Guardiola, manager van Manchester City, liet zich onlangs kritisch uit over de fitheid van Mendy. De Spanjaard stelde dat een 'sterke gozer iedere drie dagen kan spelen' en dat het doel van de Frans international moet zijn om nooit geblesseerd te zijn. Ondanks deze uitspraken spreekt Mendy van een goede verstandhouding met Guardiola.



"Het gaat allemaal heel goed, we hebben een goede relatie. Op dat vlak zijn er nooit problemen geweest sinds mijn komst", gaat de vleugelverdediger verder. Afgelopen zomer werd hij met de Franse nationale ploeg wereldkampioen in Rusland, maar toch mist hij nog een belangrijke prijs op zijn palmares. "Op dit moment speel ik bij een van de beste clubs ter wereld. Ik mis alleen nog de belangrijkste prijs: de cup met de grote oren."