"Als ik Juve was, zou ik alles doen om Koulibaly vast te leggen"

De spits scoorde slechts vier keer dit seizoen in de Serie A, maar wordt nog steeds geschat op meer dan 130 miljoen euro door de voormalige president.

Juventus zal moeten overwegen om Paulo Dybala te ruilen voor SSC Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly, zo beweert de voormalige voorzitter van de club Givovanni Cobolli Gigli. De Argentijn heeft moeite dit seizoen om zijn stempel te drukken na de zomerse komst van Cristiano Ronaldo en vond slechts vier keer het net in 22 competitiewedstrijden.

Dybala was onlangs betrokken bij een incident met trainer Massimiliano Allegri nadat hij de dug-out voor het laatste fluitsignaal had verlaten toen duidelijk werd dat hij begin februari op de bank zou blijven zitten in de wedstrijd tegen Parma. Die controverde en het gebrek aan regelmatige speeltijd vanaf het begin van wedstrijden is nog teleurstellender gezien dat Dybala afgelopen seizoen 26 keer wist te scoren in alle competities.

In gesprek met Radio Kiss Kiss zegt Cobolli Gigli: "Ik denk dat Dybale een nieuwe ervaring nodig heeft en dat Napoli goed voor hem zou zijn. Ancelotti kan de juiste oplossing voor hem zijn. Het zou ideaal zijn voor zijn carrière. Echter, Dybala zou ongeveer 130 miljoen euro moeten kosten, maar als ik Juve was, zou ik alles doen om Koulibaly vast te leggen."

Koulibaly wordt al enkele maanden in verband gebracht met een vertrek bij Napoli, waar Manchester United hem afgelopen zomer naar Old Trafford probeerde de halen. En de zaakwaarnemer van de centrale verdediger sloot eerder een overstap naar Juventus uit. Er werd ook gesuggeereerd dat Koulibaly het liefst Italië zou willen verlaten nadat hij in december voor Internazionale-fans racistisch werd bejegend.