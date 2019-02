"Als ik ermee stop, zal ik de Rode Duivels wel gaan missen"

Marouane Fellaini verliet Manchester United vorige maand voor een avontuur in China, wat gevolgen kan hebben voor de rest van zijn interlandcarrière.

De Belgische middenvelder verkoos een overstap naar Shandong Luneng boven aanbiedingen uit Europa. In gesprek met Proximus Sport erkent Fellaini dat hij mogelijk uit beeld raakt bij de Belgische nationale ploeg door zijn overstap naar het Verre Oosten.

"We zien wel, ik wil eerst zien hoe het in China loopt. Maar als de coach op mij rekent, mag hij me altijd bellen. Dan praten we er wel over. Ik heb nog geen contact gehad met Roberto Martínez, maar dat is geen probleem. Ik weet niet of ik fit genoeg zal zijn voor de wedstrijden in maart, ik heb tenslotte al een maand niet meer gespeeld. Maar terugkeren om op de bank te zitten... Het is ook ver, hè", aldus Fellaini, die nog niet van plan is om definitief een punt achter zijn interlandloopbaan te zetten.



"Als ik ermee ophoud, is dat ook geen ramp. Er zijn goede jonge spelers op komst, ik weet zeker dat zij de handschoen zullen oppakken. Als ik ermee stop, zal ik de Rode Duivels wel gaan missen. Het zijn vrienden, we spelen tenslotte al tien jaar samen. Maar ik zeg niet dat ik ga stoppen. Ik ga eerst trainen en spelen in China, dan zien we wel", zo gaat de middenvelder verder. Fellaini speelde bijna zes jaar in het shirt van Manchester United, maar kwam niet meer voor in de plannen van interim-manager Ole Gunnar Solskjaer.



"Ik heb op een sobere manier afscheid genomen bij United. Ze moesten spelen. Ik heb in de kleedkamer afscheid genomen, ik heb mijn spullen gepakt en ik ben vertrokken. Achteraf heb ik wel veel telefoontjes en berichtjes gekregen. Ik houd hele goede herinneringen over aan Manchester United, ik heb er toppers leren kennen", vertelt Fellaini. "Axel Witsel is maar anderhalf jaar in China gebleven, maar hij vertelde me positieve dingen. Carrasco ook trouwens. Het is een andere cultuur, maar ik zal me wel aanpassen."