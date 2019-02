"Als ik er ben, vraagt sowieso wel iemand: 'Wanneer kom je naar Feyenoord?'"

Bruno Martins Indi speelt momenteel in de Championship bij Stoke City, nadat de verdediger via Feyenoord en FC Porto bij de Engelse club terechtkwam.

De Nederlander degradeerde vorig seizoen met the Potters en in gesprek met Feyenoord Magazineerkent de 34-voudig Oranje-international dat hij het moeilijk vond om af te dalen naar het tweede niveau van Engeland. "Ik heb nog steeds ambities. Die verdwijnen ook niet. Ik wil het maximale uit mijn carrière halen. Die droom laat ik heus niet vallen, omdat ik nu toevallig een niveau lager speel. Maar ik tekende een contract voor vijf seizoenen."

In zijn eerste seizoen raakte hij bovendien direct behoorlijk geblesseerd. "Dat was nieuw voor mij”, memoreert Martins Indi, die een terugkeer naar Feyenoord zeker niet uitsluit. "Ik kom niet heel vaak terug, maar als ik er ben, vraagt sowieso wel iemand: 'Bruno, wanneer kom je naar Feyenoord?' Dat is de liefde en het respect die ze voor je hebben. Omdat ze misschien een jongen zagen die ervoor ging in een tijd dat de club het moeilijk had. Mooi om die liefde te voelen en terug te geven", aldus Martins Indi, die nog tot medio 2022 vastligt bij Stoke City.



De 26-jarige centrumverdediger speelde eerder 118 wedstrijden voor Feyenoord en mogelijk worden dat er meer. "Ik heb ook nooit afscheid genomen. Dat hoefde van mij niet. Zo zit ik in elkaar. Ik ben nog niet bezig met het einde van mijn carrière. Als het op mijn pad komt, alles klopt en ik denk me te kunnen ontwikkelen, dan misschien wel. Maar de realiteit is dat ik nu hier zit."