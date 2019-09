"Als ik dan de keuze mag maken is dat niet moeilijk: Ajax"

Juan Familia-Castillo keerde eerder deze maand terug bij Ajax.

Vlak voor het sluiten van de transfermarkt maakten de Amsterdammers een huurdeal met bekend. De linksback annex buitenspeler speelt dit seizoen bij Jong en mogelijk blijft het daar niet bij, want de regerend landskampioen heeft een optie tot koop bedongen. "Ik was niet verrast dat Ajax kwam", reageert de linkspoot in gesprek met ELF Voetbal op zijn terugkeer op De Toekomst.

Familia-Castillo verliet de jeugdopleiding van Ajax in 2016 voor die van Chelsea. Drie jaar later is hij terug in Amsterdam. "De interesse was er al langer. Ajax voelt voor mij vertrouwd. Ik heb er zeven jaar gespeeld. Ik legde beide situaties naast elkaar neer."

"De nieuwe manager Frank Lampard heeft bij Chelsea aangegeven dat hij de eigen jeugd meer kansen wil geven. Iets waar Ajax ook om bekend staat. Beide situaties waren voor mijn gevoel gelijk. Als ik dan de keuze mag maken, is dat niet moeilijk: Ajax. Dat podium is aantrekkelijker om te bewijzen. Toen ze zich officieel meldden, hoefde ik niet twee keer na te denken."

De Nederands jeugdinternational wordt in eerste instantie toegevoegd aan de selectie van Jong Ajax. Toch hoopt hij op meer. "Ik droom ervan om dit seizoen mijn debuut in het eerste elftal te maken", vervolgt hij. Op welke positie hij gaat spelen, is Familia-Castillo om het even. "Ik kan overal spelen. Ook op tien is een goede optie. Ik merk wel waar de trainer me nodig heeft."

Waar zijn moeder en zusje voorlopig in Cobham blijven wonen, is de aanwinst van Ajax op zoek naar een appartement in Amsterdam. "Hopelijk lukt dat zo snel mogelijk. Dan kan ik me mooi helemaal op het voetbal richten. Ik ben blij dat ik weer terug ben bij mijn oude club."