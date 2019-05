"Als ik Ajax was zou ik Robben halen, ze kunnen meer betalen dan PSV"

Arjen Robben scoorde als invaller in de kampioenswedstrijd van tegen (5-1) van afgelopen zaterdag en staat aanstaande zaterdag wellicht opnieuw met een prijs in zijn handen. In de Duitse bekerfinale moet worden afgerekend met . Wat daarna komt is nog ongewis voor de 35-jarige vleugelaanvaller, al hopen veel voetbalvolgers dat Robben zijn loopbaan afsluit in de .

Andy Houtkamp pleit voor een terugkeer bij . "Ik hoop zo dat hij nog een jaartje bij PSV gaat voetballen. Eén jaartje bij PSV à la Van Persi"”, verwijst de voetbalcommentator tegenover de NOS naar de tweede periode van Van Persie in het shirt van . Collega Arman Avsaroglu ziet Robben juist zijn carriére vervolgen bij de concurrent uit Amsterdam. "Als ik was, zou ik hem halen. Hij heeft internationale ervaring en ze kunnen hem waarschijnlijk meer betalen dan PSV. Ik zie dat ook wel gebeuren."



Jan Roelfs is het op zijn beurt weer niet eens met Avsaroglu. De voetbalcommentator gelooft niet dat de oud-international van Oranje nog gemotiveerd wordt een mogelijk miljoensalaris in de Johan Cruijff ArenA. "Het zal toch een familiaire kwestie worden denk ik. Robben is een PSV-man, maar om dan af te sluiten bij Ajax... Voor het geld hoeft hij het niet meer te doen. Maar we wachten af op de keuze die Robben gaat maken."



De loopbaan van Robben kreeg gestalte bij , dat hem in 2002 verkocht aan PSV. Na avonturen bij en kwam de buitenspeler in 2009 bij Bayern München. Het absolute hoogtepunt uit het afgelopen decennium kwam in 2013, toen hij het winnende doelpunt maakte in de -finale tegen op Wembley (2-1 overwinning). Robben heeft tegenover diverse media laten weten dat hij op korte termijn een knoop hoopt door te hakken over zijn sportieve toekomst.