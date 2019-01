"Als ik Ajax was zou ik niet twijfelen, dertig miljoen euro is een hoop geld"

Guangzhou Evergrande zou een bod van dertig miljoen euro hebben uitgebracht op David Neres, zo meldde De Telegraaf zaterdag.

Ajax staat volgens de krant niet onwelwillend tegenover een transfer van Neres, al zouden de Amsterdammers veertig miljoen euro willen ontvangen voor de Braziliaan. De vraag is nu of Neres en Ajax na twee jaar uit elkaar gaan.

"Als ik Ajax was zou ik niet twijfelen", antwoordt Sjaak Swart op de vraag van De Telegraaf of Ajax op een bod van dertig miljoen euro moet ingaan. De Amsterdamse club hanteert een vraagprijs van veertig miljoen euro voor de Braziliaan, die voor twaalf miljoen euro van Sao Paulo overkwam. "Marc Overmars wil eruit krijgen wat erin zit. Maar als je dertig miljoen euro kan krijgen... Dat vind ik een hoop geld." Mister Ajax denkt dat Ajax Neres niet zou missen. "Je hebt toch ook andere spelers die op zijn positie spelen."



Bryan Roy hoopt dat Neres in ieder geval het seizoen afmaakt bij Ajax. "Ik hoop dat Neres blijft. Een leuke speler", stelt de oud-aanvaller van onder meer Ajax. "Ik hoop dat hij met Ajax kampioen wordt." Zelf zou Roy in zijn actieve loopbaan niet op een dergelijke aanbieding zijn ingegaan. "Nee, ik zou niet naar China zijn gegaan. Ik houd ook een beetje van het leven. Dat was niks voor mij geweest."



Glenn Helder denkt dat het standpunt van Neres een belangrijke rol zal spelen in het wel of niet doorgaan van een transfer. "Als hij geld belangrijk vindt, dan gaat hij het doen. Maar ik denk dat hij zijn geld sowieso wel pakt", vertelt de voormalig aanvaller. "Hij hoeft niet voor het geld naar China te gaan. Maar ik zou het niet doen. Hij heeft daar te veel kwaliteit voor."