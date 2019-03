"Als iemand nu het dubbele biedt voor Virgil van Dijk, accepteer je dat niet"

Virgil van Dijk is momenteel de grote man bij Oranje én Liverpool en wordt van alle kanten bewierookt.

Jamie Carragher geeft te kennen dat hij van mening is dat de aanvoerder van het momenteel de beste verdediger van Europa is. "Ik zou verbaasd zijn als hij niet wordt gekozen tot PFA Player of the Year", zegt de oud-verdediger van op de officiële website van the Reds.

"Met zijn huidige prestaties is hij de beste speler van de Premier League. Toen hij bij Liverpool tekende, zorgde zijn transfersom misschien voor gefronste wenkbrauwen. Maar als iemand nu het dubbele biedt, accepteer je dat waarschijnlijk niet. Puur omdat hij zó goed presteert. Hij heeft al de nodige ervaring en we weten dat verdedigers langer meegaan, dus hopelijk zien we hem nog een decennium in het shirt van Liverpool spelen", stelt Carragher, die bijval krijgt van Pascal Plancque.



"Hij is zonder twijfel de beste verdediger met wie ik ooit gewerkt heb", zegt Plancque in gesprek met Goal. De 55-jarige Fransman werkte als assistent van manager Claude Puel samen met Van Dijk bij . "In technisch opzicht is hij een monster, in fysiek opzicht is hij een monster. Hij heeft alles. Prijzen zouden hem een extra dimensie geven, maar hij is al een hele complete speler. Misschien moet hij ervoor waken dat hij niet gemakzuchtig wordt. Soms voelt hij zich zo comfortabel, waardoor hij de concentratie verliest."



"Het belangrijkste zijn de fysieke kwaliteiten, hij is heel groot en sterk. Daarnaast heeft hij charisma, een hele sterke persoonlijkheid. Hij is iemand die een spelersgroep kan sturen, daar moet je ruimte voor hebben in de selectie. Hij heeft een groot ego, dus je moet dat op de juiste manier managen. Virgil kan bijvoorbeeld heel slecht tegen zijn verlies en als een tegenstander wint, merk je dat direct aan zijn humeur", concludeert Plancque.



Na de interlandperiode hervat Liverpool de titelstrijd met een thuiswedstrijd tegen . The Reds voeren de Premier League momenteel aan met een voorsprong van twee punten op , al speelden the Citizens een wedstrijd minder. "City ligt in pole positionom kampioen te worden, maar dat kan ook niet anders na vorig seizoen", concludeert Carragher over de titelstrijd. "Als Liverpool de komende drie of vier wedstrijden ongeschonden kan doorkomen, hebben ze een hele grote kans op de titel."