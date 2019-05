"Als Hoeness dat publiekelijk vertelt, komt de speler daadwerkelijk naar Bayern"

Leroy Sané wordt de afgelopen tijd in verband gebracht met een overstap naar Bayern München.

Voorzitter Uli Hoeness bevestigde onlangs dat der Rekordmeister bezig is met de komst van de 23-jarige vleugelaanvaller. Om die reden verwacht Lothar Matthäus dat Sané inderdaad de overstap naar München zal maken.

"Hij is een speler die de fans van Bayern in de komende jaren zal betoveren. Ik weet zeker dat hij naar München zal verhuizen. Als Hoeness publiekelijk vertelt dat Bayern bezig is met zijn komst, komt de speler doorgaans daadwerkelijk naar München. Het zou een fantastische transfer zijn, omdat Sané een van de beste vleugelaanvallers ter wereld is", zo schrijft Matthäus in zijn column voor Sky Deutschland . Het contract van Sané in Manchester loopt nog tot medio 2021, maar onder Josep Guardiola is hij niet altijd een vaste waarde.



"Listig, gevaarlijk voor het doel, snel, inzetbaar op beide vleugels en heel veel potentie: Sané zou een geweldige aankoop voor zijn", vervolgt de 58-jarige oud-middenvelder. "Guardiola is echt niet tevreden over hem en hij wil vaker aan spelen toekomen. Met het vertrek van Arjen Robben en Franck Ribéry moet Bayern minimaal één vleugelaanvaller aan de selectie toevoegen, dus voor beide partijen zou dit een win-winsituatie zijn."



Het is echter wel aannemelijk dat Bayern diep in de buidel zal moeten tasten voor Sané. "Kwaliteit heeft altijd een prijs, Sané is duurder dan de duurste aankoop ooit", zo wijst Matthäus op Lucas Hernández, die voor tachtig miljoen euro werd overgenomen van . "Sané is waarschijnlijk niet zo duur als Neymar, maar kost waarschijnlijk wel honderd miljoen. Met salaris en bonussen zal hij de duurste speler in de clubhistorie worden, al is hij dat waard. Als dan ook nog Timo Werner en Kai Havertz naar Bayern komen, is het volgende tijdperk na Robben en Ribéry aanstaande."