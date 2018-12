"Als hij negentien of twintig is, moet Liverpool pas naar hem gaan kijken"

Jadon Sancho heeft zich de afgelopen tijd stormachtig ontwikkeld bij Borussia Dortmund.

De achttienjarige vleugelaanvaller wordt daardoor in verband gebracht met een terugkeer naar Engeland, waar verschillende topclubs geïnteresseerd zouden zijn. Paul Ince adviseert Sancho in gesprek met de Daily Express voorlopig in Duitsland te blijven.

"We moeten niet te hard van stapel lopen met Sancho, hij is pas achttien jaar oud. Deze spelers moeten niet beter gemaakt worden dan ze daadwerkelijk zijn, omdat ze nog een lange weg te gaan hebben. Als land hebben we de gewoonte om deze jongens razendsnel op een voetstuk te plaatsen, om ze daar vervolgens direct weer vanaf te gooien als het wat minder gaat. Sancho heeft het goed gedaan en de dappere keuze gemaakt om naar Duitsland te vertrekken", stelt Ince.



'Hij moet tot zijn negentiende of twintigste wedstrijden blijven spelen. Dan pas moet Liverpool naar hem gaan kijken. Niet alleen naar hem, want er lopen in Duitsland meer getalenteerde spelers rond", gaat de oud-middenvelder van onder meer Manchester United, Internazionale en Liverpool verder. Hij is van mening dat Liverpool in januari een aanvaller aan de selectie moet toevoegen. "Dat is moeilijk, omdat goede spelers in de winterstop liever niet willen vertrekken."



"Maar wie gaat Mohamed Salah vervangen als hij geblesseerd raakt? Daniel Sturridge komt zo nu en dan in actie, maar heeft het nog niet echt laten zien. Als manager moet je altijd kijken naar de mogelijkheden om je team te verbeteren. De concurrenten zullen zich ook ongetwijfeld gaan versterken. Het is in ieder geval enorm spannend. Iedereen dacht dat Manchester City afstand zou nemen, maar Liverpool doet het uitstekend", besluit Ince.