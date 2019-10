"Als hij dan weer matig speelt, zit Feyenoord drie jaar aan hem vast"

Feyenoord maakte een aantal lastige weken door.

Afgelopen zondag verschaften de Rotterdammers zichzelf echter weer wat lucht door met een klinkende 5-1 van te winnen. Sam Larsson was een van de uitblinkers tijdens die wedstrijd en de Zweed nam twee van de vijf doelpunten voor zijn rekening. NOS-journalist Arman Avsaroglu rekent zich echter nog niet rijk.

"Hij heeft nog niet laten zien dat hij stabiel kan presteren. Er zitten wedstrijden tussen dat hij indruk maakt, maar dat doet hij niet elke week. Ik heb zelf het gevoel dat hij twee weken geen bal gaat raken", vertelt hij bij RTV Rijnmond .

Avsaroglu krijgt bijval van Jan Everse, die eerst de komende vijf wedstrijden af wil wachten: "Als hij dan het rendement van zondag heeft, dan komt hij uit die Scandinavische winterslaap. Maar daar geloof ik niet in."

In tegenstelling tot Larsson, begon Renato Tapia niet in de basis tegen FC Twente. De middenvelder maakte vlak voor rust als invaller zijn entree toen bleek dat Orkun Kökçü niet verder kon en speelde daarna de wedstrijd uit. De Peruviaan beschikt over een aflopend contract in De Kuip en de meningen zijn verdeeld of er goed aan zou doen om hem een nieuwe verbintenis voor te schotelen.

"Stel je voor, je verlengt zijn contract omdat je een transfersom wil. Vervolgens speelt hij weer matig en zit je weer drie jaar aan hem vast. Dan moet je maar je verlies pakken", stelt voormalig Feyenoord-verdediger Everse. Avsaroglu denkt echter dat de Rotterdammers de gok wel kunnen wagen: "Hij is natuurlijk wel international van Peru. Ik denk dat je nog wel wat voor Tapia kunt krijgen. Als je hem een contract voor een of twee jaar geeft en er komt wel iets."