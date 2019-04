"Als hij bij Ajax in het beloftenelftal moet spelen, kan dat funest zijn"

Kjell Scherpen ging dinsdagavond opnieuw de fout in en was daarmee verantwoordelijk voor de nederlaag van FC Emmen op bezoek bij De Graafschap (1-0).

Ploeggenoot Anco Jansen spaarde de doelman na die wedstrijd niet en sprak na afloop van een 'repeterend verhaal'. Ook trainer Dick Lukkien kon moeilijk leven met de volgende blunder van de door begeerde Scherpen.



Volgens de statistieken van Opta hebben de missers van de jonge keeper dit seizoen al vijf punten gekost. Oud-doelman Joop Hiele zoekt met het Algemeen Dagblad naar oorzaken voor de grillige prestatiecurve van Scherpen. "Keepen gaat met vallen en opstaan. Elke jonge speler maakt zo zijn fouten en dat geldt zeker bij keepers. Hoe vaker een doelman een bepaalde situatie meemaakt, hoe beter hij in staat is het de volgende keer te herkennen."



Hiele is van mening dat Scherpen alleen bij Ajax moet tekenen als hij in Amsterdam ook regelmatig aan spelen toekomt. "Voor een keeper is het ontzettend belangrijk om veel te spelen. Het kan zo een jaartje of drie, vier duren, tot hij een goed niveau bereikt. Bij een topclub als Ajax staat winnen meer centraal dan ontwikkelen."



"Persoonlijk denk ik dat de stap misschien nog wat te vroeg is", verwijst de Rotterdammer naar de jeugdige leeftijd van de FC Emmen-doelman (19). "Als hij bij Ajax als tweede doelman wordt gehaald of in een beloftenelftal moet spelen, kan dat funest zijn voor zijn ontwikkeling. Daar hebben beide partijen niks aan. Het is belangrijk dat hij op een hoog niveau blijft trainen en zeker aan spelen toekomt. Desnoods moet Ajax hem uitlenen."