"Als het moment voor Feyenoord en mij daar is, dan ga ik"

Het is rustig rondom Nicolai Jörgensen. De spits is nu niet bezig met een vertrek, maar sluit een vertrek in de volgende transferperiode niet uit.

Feyenoord zette een jaar geleden een streep door een transfer van Jörgensen naar Newcastle United. De club uit Rotterdam sloeg een bod af omdat men naar verluidt vasthield aan de hoofdprijs van bijna 23 miljoen euro. "Het was heel veel geld, dat weet ik wel", verwijst de Deen naar het voorstel van the Magpies.

"Als ik voor dit bedrag niet wordt verkocht, zou je kunnen concluderen dat het niet makkelijk zou zijn om nog een transfer te maken. Maar dat is te kort door de bocht. Het is altijd afhankelijk van zoveel factoren", aldus de Deen in een interview met het Algemeen Dagblad. "Welke clubs zijn geïnteresseerd? Kan je club een alternatief voor jou vinden? Hoe lang loopt je contract nog door?"



"Als het moment voor de club én mij daar is om te gaan, dan ga ik. Maar het zit in deze periode helemaal niet in mijn hoofd." De 28-jarige Jörgensen voegt eraan toe dat hij niet 'gefrustreerd' is dat zijn transfer naar Newcastle is afgeketst en dat hij zich enkel en alleen op Feyenoord focust. Bovendien gaat zijn voorkeur ook eerder uit naar de Spaanse en Italiaanse competitie dan naar de Premier League.



Feyenoord nam de 36-voudig international van Denemarken in de zomer van 2016 voor ongeveer drieënhalf miljoen euro over van FC Kopenhagen. Eerder had Jörgensen gevoetbald voor Bayer Leverkusen, FC Kaiserslautern, Akademisk Boldklub, Bröndby IF en Skovlunde IF. In dienst van Feyenoord kwam de spits tot dusverre tot 43 doelpunten en 20 assists in 89 officiële wedstrijden.