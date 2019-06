"Als het hen lukt om De Ligt binnen te halen is het seizoen voorbij, alweer"

Matthijs de Ligt werd de afgelopen maanden genoemd bij clubs als Barcelona, Bayern München en Paris Saint-Germain.

Het begint er echter steeds meer op te lijken dat met de felbegeerde verdediger aan de haal zal gaan. La Vecchia Signora is al acht seizoenen op rij oppermachtig in de en Fabio Capello denkt dat de komst van De Ligt het verschil tussen Juve en de concurrentie alleen maar groter zal maken.

"Als Juventus erin slaagt om De Ligt binnen te halen is het seizoen voorbij, alweer. Dan gaan we meteen door naar het volgende seizoen", vertelt de oud-trainer van onder meer , , en Juventus aan de Corriere dello Sport . "De Ligt is de beste verdediger die er op dit moment te krijgen is. Dankzij hem kunnen ze met twee spelers gaan verdedigen, waardoor de backs vrijkomen. Net als hij bij heeft gedaan."



"Juventus heeft met zijn komst echt de jackpot gewonnen. Zonder hem, zou de rest wellicht wat dichterbij kunnen komen. En laat me duidelijk zijn: als ik het over de anderen heb, bedoel ik alleen en . AC Milan, AS Roma en zullen vanwege duidelijke technische vertragingen en financiële problemen niet meestrijden om de titel."



Naast Juventus werkt ook Napoli aan de komst van een nieuwe verdediger en Kostas Manolas van Roma zou bovenaan de verlanglijst staan in Napels. Capello denkt dat i Partenopei een goede slag zouden slaan als zij de Griek binnen weten te halen: "Ik heb over de interesse van Napoli in Manolas gelezen. Met hem en Kalidou Koulibaly, en nog een paar goede versterkingen, zou Napoli erg competitief kunnen worden."