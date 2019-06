"Als Frenkie de Jong voetbalt zie je toverstof en regenbogen"

Oranje dwarsboomde Engeland donderdagavond de weg naar de finale van de Nations League.

De formatie van bondscoach Ronald Koeman was na verlenging met 3-1 te sterk voor the Three Lions . De Engelse kranten kijken terug op een disastrous night , mede doordat Nederland de overwinning in de schoot geworpen kreeg door twee grote fouten aan de zijde van de Engelsen.

"Het zag er goed uit voor Engeland in de rust, omdat Oranje onder druk werd gezet. Terwijl the Three Lions alles onder controle hadden, glipte alles uit de handen", schrijft de Daily Mail . De krant haalt vijf key moments aan in de wedstrijd: de gouden kans voor Jadon Sancho, het doelpunt van Matthijs de Ligt, de afgekeurde goal van Jesse Lingard en het eigen doelpunt van Kyle Walker en de treffer van Quincy Promes. "Engeland moest de prijs betalen voor het missen van grote kansen."



The Guardian zag dat Engeland verviel in 'oude fouten'. "Het klinkt misschien hard, maar je kan geen andere conclusie trekken als de twee beslissende doelpunten van Nederland voortkomen uit fouten", concludeert de Engelse kwaliteitskrant. "Southgate dient niet bekritiseerd te worden voor het feit dat hij erop vertrouwt dat zijn spelers achterin de bal kunnen rondspelen. In een eerder stadium verloor Kyle Walker de bal al aan Memphis Depay, die daar nog geen gebruik van maakte. Frenkie de Jong was superb , terwijl Engeland weer eens tekort kwam. Hij is als een voetballende eenhoorn. Als hij voetbalt zie je toverstof, regenbogen en voetjes die nauwelijks een afdruk achterlaten."



Ook van The Independent klinken lovende woorden voor de middenvelder. "Sommige individuen waren van een andere categorie. De Jong lijkt niet eens meer op een revelatie. Het lijkt alsof hij al jaren bij speelt en presteert zoals Xavi jaren deed. Hij is zo goed, De Jong dicteerde het spel en is de belangrijkste reden voor de overwinning", stelt de Engelse krant. "Zijn teamgenoot De Ligt is ook heel goed, bijna onverslaanbaar in de lucht, maar speelde niet de beste wedstrijd van zijn loopbaan. Dat is waarom enkele geïnteresseerde topclubs zich zorgen maken."



"Het bleek dat De Ligt het lastig had met de snelheid van Marcus Rashford. Hij blijft het gevaarlijkste wapen van Engeland. Waarschijnlijk zijn alleen de Fransen met Kylian Mbappé gevaarlijker, omdat zij zoveel verschillende spelers met snelheid hebben", vervolgt The Independent . "Ongeacht het balbezit, kan Engeland hier tegen ieder team gebruik van maken. De Ligt bleek er andermaal problemen mee te hebben. Bij het doelpunt van Engeland zag hij er niet uit als een jonge Ronald Koeman, maar als een veertigjarige Lothar Matthaus."



De Daily Mirror spreekt van een nightmare . "Het wordt nooit makkelijker om Engeland aan het werk te zien", schrijft men. "Deze keer gooiden ze het weg met een reeks lachwekkende defensieve fouten. Het liet zien hoe naïef Engeland kan zijn op topniveau. Het was vernederend hoe de mannen van Southgate niet met de druk konden omgaan. Ze waren de architecten van hun eigen ondergang, omdat Oranje met de fouten de overwinning in de schoot geworpen kreeg."



"Engeland had het normaal gesproken gewonnen dankzij Jesse Lingard, maar doordat hij met zijn teen buitenspel stond, werd de treffer afgekeurd. In het slot moest Harry Kane op zoek naar de winnende treffer, tegenover De Ligt en het beest Virgil van Dijk", analyseert The Sun . De boulevardkrant wijst ook naar de fouten die de Engelsen in het slot van de wedstrijd maakten, waardoor Oranje uiteindelijk naar de finale van de Nations League gaat. The Three Lions nemen het zondagmiddag in de troostfinale op tegen Zwitserland.