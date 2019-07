"Als er een team raadselachtig is, dan is het PSV wel"

PSV werkt in het Zwitserse Verbier naar het nieuwe seizoen toe.

Mark van Bommel beschikt niet langer over Luuk de Jong ( ), Angeliño ( ) en Daniel Schwaab (transfervrij vertrokken) en de trainer moet dus een nieuwe formatie samenstellen. "Het voetbal zal misschien anders zijn omdat andere spelers het nu invullen, maar de basisprincipes blijven hetzelfde", zei Van Bommel al tegen het Eindhovens Dagblad.

Arno Vermeulen praat bij de NOS over de huidige stand van zaken in het Philips Stadion. De voetbalcommentator verwacht de nodige veranderingen in Eindhoven. "Als er een team momenteel raadselachtig is, dan is het wel, maar de manier van spelen wordt sowieso anders. Nu heeft PSV met Sam Lammers en Donyell Malen twee opties voor de spits. Steven Bergwijn kan daar ook spelen, maar het lijkt erop dat hij vertrekt."



"Met Lammers komt er bij PSV meer voetbal in de ploeg. Hij kan behalve een doelpunt maken ook een steekbal geven. Met Luuk de Jong was het allemaal wat statischer, al had hij zijn alom geprezen kopkracht", aldus Vermeulen over de richting Sevilla vertrokken aanvaller. Van Bommel koos in het oefenduel met FC Sion van woensdag voor Malen als diepe spits, met Lammers daar kort achter.



"Het wordt nu nog duidelijker wat Van Bommel als coach kan, want deze situatie is niet makkelijk voor hem en voor PSV", vult verslaggever Joep Schreuder aan. Hij ziet niet alleen voor Van Bommel een mooie taak weggelegd. "En wat te denken van technisch manager John de Jong? Dit zijn tropenweken voor hem. Dit is een periode waarin hij zich moet bewijzen."



"PSV zal Luuk de Jong enorm missen: hij was behalve een goalgetter ook een persoonlijkheid, aanvoerder, vechter en kapstok van de ploeg. Wie moet dat overnemen? Er zijn in Eindhoven nog veel losse eindjes en Van Bommel moet alles op de rit krijgen. Ga er maar aan staan", zo besluit Schreuder zijn voorspelling.