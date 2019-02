"Als er één speler is die Arsenal niet nodig had, dan is het Denis Suárez"

Tim Sherwood plaatst vraagtekens bij het transferbeleid van Arsenal.

De ex-manager van Tottenham Hotspur en Aston Villa snapt niet dat de club uit Londen in januari Denis Suárez heeft gehuurd van Barcelona. Sherwood vindt de Spaanse middenvelder overbodig en vraagt zich hardop af waarom the Gunners geen spelers laten doorstromen vanuit de eigen jeugdopleiding.

Volgens Sherwood had Arsenal er beter aan gedaan om een verdediger aan te trekken, aangezien de spoeling dun is in de achterhoede. Hij is van mening dat Emery al genoeg opties op het middenveld had. De komst van Denis Suárez, die gehuurd is met een optie tot koop, noemt Sherwood overbodig. "Ze betalen de hoofdprijs voor spelers als Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang, Lucas Torreira en Matteo Guendouzi, maar waar blijven de spelers uit de jeugdopleiding van Arsenal?"



De voormalig Engels international ziet dat Arsenal door de jaren heen een ander beleid is gaan voeren. "Het was gebruikelijk dat ze talenten lieten doorstromen, dat zij een kans kregen om te spelen. Maar ze krijgen nooit kansen om zich te laten zien. We zien ze in ieder geval nooit, want ze worden allemaal verhuurd", vervolgt Sherwood. "Ik denk dat er geen lange termijn visie is. Er is zeker geen plan voor op korte termijn. Als er één speler is die Arsenal niet nodig had, dan is het Denis Suárez. Ze hadden een verdediger nodig, maar die hebben ze niet gehaald."