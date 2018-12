"Als Dolberg vraagt om een penalty, weet ik dat het een penalty is"

Ajax won zondagmiddag van FC Utrecht, mede door een rake strafschop van Dusan Tadic. Matthijs de Ligt was er zeker van dat de bal op de stip zou gaan.

"“Als Dolberg vraagt om een penalty, weet ik dat het een penalty is. Hij liegt nooit. Als het geen penalty is, loopt hij gewoon weg. Nu keek hij zo naar de scheids dat het een penalty was. Ik had er wel vertrouwen in"”, zegt De Ligt in gesprek met FOX Sports. Willem Janssen beging een overtreding op Dolberg, waarna het een tijdje duurde voordat scheidsrechter Dennis Higler de bal daadwerkelijk op de stip legde. Tadic benutte het buitenkansje en bracht Ajax op een 0-2 voorsprong.



Via Nick Venema werd de slotfase van het duel in De Galgenwaard nog spannend. "“Je weet dat als het 1-2 wordt, ze gaan pompen in de laatste minuten. Dan kan de bal zomaar verkeerd vallen. Ze hebben weinig grote kansen gehad. We moesten voor de 1-2 al attent zijn. Hij liep zo weg uit iemands rug, dat kan niet gebeuren. Je weet dat als je met 0-2 voor staat en zo een goal weggeeft, het heel spannend wordt”", gaat de aanvoerder van de Amsterdammers verder.



“"Onze trainer kent Utrecht heel goed. Hij weet hoe ze willen spelen: veel schuiven, weinig ruimtes weggeven, de linies kort op elkaar houden. Hij weet hoe Utrecht te bestrijden is. Er lag veel ruimte bij Ziyech en Mazraoui"”, aldus De Ligt. Erik ten Hag was tevreden met de overwinning op zijn oude club. “"We hadden de wedstrijd vanaf minuut één onder controle. Grote fases hebben we gedomineerd. Sommige fases hadden we sneller door moeten drukken, dan hadden we de wedstrijd sneller gewonnen. Dat hebben we nagelaten, maar we hebben het plan uitstekend omgezet. Het is een traditioneel moeilijke wedstrijd voor Ajax, maar we hebben uitstekend gespeeld.”"



Ten Hag was niet te spreken over de Utrecht-fans die vuurwerk naar André Onana gooiden. "Dat hoort natuurlijk niet. Het is een prachtige rivaliteit. We hebben weer een mooie editie gehad van Utrecht - Ajax. Dit hoort er niet bij, maar verder was de entourage schitterend"”, stelt de oefenmeester, die tevreden terugkijkt op zijn eerste jaar bij Ajax. "“Ik denk dat het een heel goed jaar is geweest. We hebben heel veel perspectief voor het nieuwe jaar. We hebben nu 32 wedstrijden gespeeld en ontzettend veel gewonnen.”"