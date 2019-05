"Als de finale mijn laatste duel wordt voor Chelsea, zal ik er alles aan doen"

Eden Hazard wordt al tijden in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid en een overstap van de Belg lijkt slechts een kwestie van tijd.

De aanvaller kan met winst van de afscheid nemen van the Blues, maar zo ver wilde hij donderdagavond nadat de Londenaren ten koste van de finale wisten te bereiken nog niet gaan. "Daar denk ik niet aan. Ik denk er alleen maar aan dat ik iets wil proberen te winnen voor de club. Als de finale mijn laatste wedstrijd wordt voor , zal ik er alles aan doen om te winnen. Ik weet het zelf nog niet, dus ik ga alleen maar proberen om wedstrijden te winnen voor Chelsea", reageerde hij na afloop van het duel met Eintracht bij BT Sport.



Willian heeft de hoop dat Hazard langer op Stamford Bridge blijft echter nog niet opgegeven: "Ik weet het niet, ik denk het niet", was het antwoord op de vraag of zijn ploeggenoot zijn laatste wedstrijd op Stamford Bridge al heeft gespeeld. "Ik hoop zelf dat hij blijft, maar je weet het nooit in de voetballerij. Ik denk dat hij met zijn hoofd hier zit, bij spelen voor Chelsea. Als het seizoen erop zit kan hij misschien over zijn situatie praten."



"Ik weet niets over een vertrek, dus ik hoop dat hij kan blijven. Hij is enorm belangrijk, een speciale speler, hij is zo belangrijk voor ons. Zijn aanwezigheid helpt ons enorm. En hij is ook nog eens een van de beste spelers van de wereld. Hij was briljant tegen Eintracht." Chelsea sluit het Premier League-seizoen zondagmiddag af op bezoek bij en de ploeg van trainer Maurizio Sarri is al zeker van een plek bij de eerste vier. Op 29 mei staat bovendien in Baku de Europa League-finale tegen op het programma.