"Als dat lukt, kan Ajax er makkelijk een stuk of vier maken"

Ajax maakt een moeizame fase door, met nederlagen tegen Getafe en Heracles Almelo in de afgelopen vier dagen.

Door de 2-0 verliespartij tegen de Spanjaarden van afgelopen donderdag staat ook Europees voetbal voor de rest van het seizoen op de tocht en de Amsterdammers zullen aankomende donderdag goed voor de dag moeten komen om uitschakeling in de te voorkomen.

Jan van Halst is er niet van overtuigd dat dit gaat lukken. "Deze week is voor cruciaal, met wedstrijden tegen en ", wijst hij in gesprek met het Algemeen Dagblad op de -kraker tegen de nummer twee van zondagavond.

De oud-verdediger denkt dat vooral de wedstrijd tegen los Azulones moeilijk zal gaan worden, aangezien Ajax zich in Spanje heel makkelijk liet meeslepen in het spelletje van die ploeg.

"Die Spanjaarden zijn er met glans in geslaagd om de Ajacieden uit hun spel te halen. Ik denk niet dat je dat zo makkelijk even omdraait, binnen een week. Je moet stoïcijns je eigen spel spelen, maar dat vergt een mentale hardheid."

Gerald Vanenburg is optimistischer gestemd en hij wijst naar de 0-3 nederlaag die Getafe zondag leed tegen . De voormalige aanvaller denkt dat Ajax moeite zal krijgen om er doorheen te voetballen, maar dat het ook mee kan zitten. "Het is ook wel een kwestie van geluk."

"Als Ajax binnen twintig minuten weet te scoren, kunnen ze er makkelijk een stuk of vier maken. Daar ben ik van overtuigd. Een compleet Ajax zou sowieso geen problemen hebben met Getafe, want ze zijn kwalitatief veel beter", refereert hij naar de blessures van David Neres en Quincy Promes.

Van Halst vindt dat Erik ten Hag voor de return Dusan Tadic weer in de spits moet posteren, met Donny van de Beek als nummer tien achter de Serviër. Vanenburg zou daarentegen graag zien dat Klaas-Jan Huntelaar in de punt van de aanval begint: "Hij weet wat er wordt gevraagd in dit soort wedstrijden."

"Het is puzzelen voor Ten Hag. Hij moet in ieder geval kijken wie fit is." Volgens Vanenburg liggen de grootste problemen bij Ajax momenteel op de flanken.

"Tegen ploegen als Getafe is het cruciaal dat je met een individuele actie door de defensie heen kan breken. Ryan Babel is bijvoorbeeld geen type die zijn man met een actie passeert."