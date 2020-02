"Als Barcelona zeventig miljoen euro op tafel legt is het prima"

Barcelona moet het de rest van het seizoen stellen zonder de geblesseerde Ousmane Dembélé.

Een speciale bepaling in de regels van de Spaanse voetbalbond maakt het waarschijnlijk mogelijk voor de Catalanen om buiten de officiële transferperiode om een vervanger aan te trekken en in de afgelopen dagen worden er diverse aanvallers aan de huidige nummer twee van LaLiga gelinkt.

Een van de genoemde namen is die van Willian José. Het Spaanse RTVE repte dinsdagavond zelfs al van een akkoord tussen en zijn werkgever voor 35 miljoen euro, wat volgens Mundo Deportivo vervolgens weer werd ontkend door de betrokken clubs.

Sociedad-trainer Imanol Alguacil is woensdagmiddag tijdens een persconferentie dieper op de kwestie ingegaan. "Als ze zeventig miljoen euro op tafel leggen is dat prima."

"Dan valt er niets meer over te zeggen", wordt hij, verwijzend naar de transferclausule die Willian José in zijn contract heeft staan, geciteerd door AS. "De hele kwestie begint wel wat veel te worden."

"Hij is onze speler en dat wil hij ook blijven. Ik weet niet voor hoe lang, maar voor zover ik het begrijp blijft hij in ieder geval tot het einde van het seizoen hier."

Barcelona mag alleen binnen Spanje zakendoen en Willian José is niet de enige naam die in verband wordt gebracht met een verhuizing richting het Camp Nou. Ook Lucas Pérez van Alavés en Loren Morón van zijn naar verluidt kandidaten.

Sport weet woensdagmiddag toe te voegen dat technisch directeur Éric Abidal en trainer Quique Setién later vandaag om de tafel zullen gaan om knopen door te hakken.

Laatstgenoemde heeft laten weten dat hij per se een veelzijdige aanvaller aan zijn selectie toe wenst te voegen.