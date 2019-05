"Als Barcelona komt, dan zegt Koeman honderd procent ja"

Ronald Koeman weigerde dinsdag tijdens de persconferentie de speculaties over een eventueel vertrek bij Oranje naar Barcelona uit de lucht te halen.

De bondscoach staat naar verluidt hoog op het lijstje bij de Catalanen en omdat hij een vertrek naar het Camp Nou weigerde uit te sluiten, houdt De Telegraaf sterk rekening met een vertrek. Het contract van Koeman bij de KNVB loopt nog door tot medio 2022. Mocht hij vertrekken bij het , dan is het voor de tweede keer in zijn carrière dat hij zijn contract niet uitdient.

In 2007 stond hij onder contract bij , toen hij koos voor een overstap naar . Zijn uitleg was toen dat 'zo'n trein maar een keer voorbij komt’' Tijdens het persmoment duurde het dinsdag niet lang voordat hij gevraagd werd naar de vermeende interesse vanuit . Koeman vond Zeist niet de plek om over belangstelling vanuit Spanje te praten. "Volgens mij gaat het over het Nederlands elftal, dus daar zou ik het bij laten", reageerde hij. Op de vraag of het niet makkelijker zou zijn om te zeggen dat hij bij Oranje blijft, zei Koeman: "Het zou heel makkelijk zijn, ja. Maar dat doe ik niet."



"Hoewel de oude coach Ernesto Valverde nog niet is ontslagen, wordt zijn naam wel genoemd in de kranten bij Barcelona. Tijdens de persconferentie ontkende hij het niet", zegt chef sport Valentijn Driessen op de website van de krant. "Hij haalde niet de speculatie uit de lucht. Er werd hem specifiek de vraag gesteld of hij volgend seizoen nog bondscoach van het Nederlands elftal is. Maar daar wilde hij dus niet op reageren. Dus ja, daarmee voert hij natuurlijk de geruchten. Voor Oranje is dat natuurlijk niet gunstig, want nu gaat het over Ronald Koeman en niet over de ."



Driessen is ervan overtuigd dat Koeman vertrekt zodra de clubleiding van Barça op de stoep staat. "Als Barcelona komt, dan zegt Koeman honderd procent ja. Vanaf het moment dat hij trainer is, heeft hij altijd gezegd: Barcelona, daar wil ik ooit werken. Het Nederlands elftal stond volgens mij op de tweede plaats, maar Barcelona veruit op nummer een. Dus als Barcelona komt, dan gaat hij alles in het werk stellen om daar heen te kunnen."