"Als APOEL in de Champions League komt, kijk ik nooit meer Champions League"

Andy van der Meijde heeft er vertrouwen in dat Ajax zich ten koste van APOEL gaat plaatsen voor de groepsfase van de Champions League.

slaagde er afgelopen week niet in om indruk te maken en de Amsterdammers speelden de heenwedstrijd in de play-offs uiteindelijk met 0-0 gelijk. Woensdagavond staat de return in de Johan Cruijff ArenA op het programma en de ploeg van Erik ten Hag zal tenminste een keer moeten scoren om het niet op penalty's aan te laten komen.

De voormalige aanvaller van Ajax denkt dat onderschatting de belangrijkste reden voor het tegenvallende optreden op Cyprus was: "Ik heb deze wedstrijden ook gespeeld en daarbij hangt er een hele andere sfeer. Het is moeilijker voetballen tegen een kleine tegenstander dan tegen een grote. Het heeft gewoon te maken met concentratie, echt waar", legt hij uit aan Ajax Showtime.

"Als je tegen speelt, ben je honderd procent geconcentreerd. Tegen zo'n klein ploegje denk je: 'Het zal allemaal wel, we winnen toch.' Dan gebeurt dit. Heel veel slechte passes en het maken van gekke keuzes." Van der Meijde zag bovendien dat APOEL er alles aan deed om Ajax uit zijn spel te halen. Hij denkt echter niet dat dit in Amsterdam opnieuw mogelijk zal zijn voor de Cyprioten: "Dit is geen voetbal meer van hun kant. Wat wil je doen? Je speelt thuis met een blok, wat ga je uit doen dan?"

Wat Van der Meijde betreft is het zaak dat Ajax woensdag zo snel mogelijk scoort en daarna 'vooruitkijkt': "Dan zal je zien dat het gewoon 4-0 of 5-0 wordt. Daar ben ik niet bang voor. Als zij in de komen, kijk ik nooit meer naar de Champions League."

Ajax of APOEL zal woensdag om 21:00 uur aftrappen in de Johan Cruijff ArenA.