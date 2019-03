"Als Ajax tegen Liverpool loot, dan neem ik alles terug wat ik zojuist zei"

Liverpool hoopt zich woensdagavond als een van de laatste ploegen te kwalificeren voor de kwartfinale van de Champions League.

The Reds speelden drie weken geleden met 0-0 gelijk tegen op Anfield en staan dus voor de opdracht om tot scoren te komen in Duitsland. Assistent-trainer Pepijn Lijnders spreekt weliswaar van een 'goed resultaat' in de eerste ontmoeting, maar benadrukt dat Bayern barst van de kwaliteit.

"Ze hebben enorm veel kwaliteit en alle elf spelers kunnen de beslissende laatste pass geven. Zelfs keeper Manuel Neuer kan dat. We moeten agressief spelen, lef tonen en ze vanuit alle richtingen onder druk zetten", blikt de rechterhand van Jürgen Klopp vooruit in gesprek met de NOS . Meerdere clubs bekerden deze speelronde door vanuit een slechtere uitgangspositie dan heeft, waaronder tegen . Lijnders genoot van het spel van de Amsterdammers, vertelt hij.



"Vooral aan de bal was Ajax goed. Elke laatste pass was goed, door de kleinste gaatjes, op lopende spelers. Daar had Real Madrid heel veel moeite mee", analyseert de voormalig hoofdtrainer van , die tussen 2007 en 2015 ook werkzaam was bij en een Portugees gezegde aanhaalt. "Zo zie je maar: zonder goede spelers heb je geen collectief, maar zonder collectief heb je geen succes. Dat gezegde vind ik wel toepasselijk op Real Madrid. Ze hebben veel goede spelers, maar geen gezamenlijke opvattingen."



"Alles begint met een bepaalde verdedigende organisatie, met de juiste afstanden tussen spelers, maar ook dat ontbrak. Ajax heeft daar echt ongelooflijk slim gebruik van gemaakt. Ik heb ervan genoten. Niet alleen omdat het een Nederlandse ploeg is, maar ook omdat het geloof geeft. Het is voor trainers goed om te zien dat dit soort uitslagen nog steeds mogelijk zijn. Talent in combinatie met ervaring, en een trainer die vooruit denkt. Dan is er gewoon heel veel mogelijk", aldus Lijnders, die lachend reageert op de vraag wat er gebeurt als Liverpool in de kwartfinale aan Ajax wordt gekoppeld. "Dan neem ik alles wat ik zojuist gezegd heb weer terug."