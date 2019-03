"Als Ajax geen kampioen wordt, heeft Erik ten Hag het niet goed gedaan"

Met ruime overwinningen op Real Madrid (1-4) en Fortuna Sittard (4-0) kende Ajax een uitstekende week.

Er waren ook de nodige lovende woorden voor trainer Erik ten Hag, wiens contract nog doorloopt tot medio 2020. Valentijn Driessen, journalist van De Telegraaf , begrijpt wel dat er nog niet met de oefenmeester is gesproken over een nieuwe verbintenis.

"Ik denk dat ik wel weet waarom dat is, want ze willen de afloop van dit seizoen afwachten", reageert Driessen in gesprek met De Telegraaf . "Ze kunnen nu wel verlengen, nu gaat het uitstekend met Ajax en hij heeft zijn oren een beetje laten hangen naar de spelers, maar het prijzen winnen is het allerbelangrijkste. Real Madrid uitschakelen in de achtste finale van de Champions League is geen prijs."



"De finale halen kan je nog een beetje zien als een prijs, maar het kampioenschap is waar Ajax naar smacht", zo gaat Driessen verder. Ten Hag tekende eind 2017 een contract voor tweeënhalf jaar in Amsterdam. "Dat zal eerst gerealiseerd moeten worden en als je daarna gaat praten over contractverlenging, begrijp ik dat wel. Maar daarvoor heeft geen enkele zin. Als Ajax geen kampioen wordt, heeft Erik ten Hag het niet goed gedaan."



Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax, is te spreken over het werk van Ten Hag in Amsterdam. "De progressie die we geboekt hebben als club, de spelers individueel en teamtactisch is met de keuze voor Erik en zijn staf heel goed. Daar hopen we de komende jaren nog wel plezier aan te beleven", zegt Van der Sar bij Studio Voetbal . Hij sluit niet uit dat er interesse voor Ten Hag komt. Eerder vertrok Peter Bosz bij Ajax na het behalen van de Europa League-finale naar Borussia Dortmund. "Als je bij Ajax goed presteert, komt er interesse."