Almere City pikt bij Sparta vertrokken aanvaller razendsnel op

Ilias Alhaft vervolgt zijn loopbaan bij Almere City, zo maakt de huidige nummer twaalf van de Keuken Kampioen Divisie bekend.

Sparta Rotterdam communiceerde donderdag al dat het contract van de 21-jarige vleugelaanvaller werd ontbonden. Alhaft heeft nu dus onderdak gevonden bij Almere City en tekent een contract tot medio 2021.

Almere City maakte maandag melding van het vertrek van Andreias Calcan, die terugkeerde naar Roemenië om voor Viitorul Constanta te gaan spelen. Met Alhaft heeft de club uit Flevoland snel een vervanger voor Calcan weten binnen te halen. "Na het vertrek van Andreias Calcan waren wij in de markt voor een buitenspeler van dit kaliber", zegt technisch directeur Robert Maaskant op de website van Almere City.



"Alhaft heeft bewezen op dit niveau een directe bijdrage te kunnen leveren aan onze ambitie. Hij is een behendige linkspoot die op beide flanken uit de voeten kan", concludeert Maaskant. Alhaft kwam op elfjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Sparta terecht, nadat hij werd weggekaapt bij RVVH Ridderkerk. De aanvaller doorliep de academie en maakte op 29 april 2016, in het met 2-3 verloren duel met FC Dodrecht, zijn debuut in de hoofdmacht.



Alhaft speelde totaal 25 wedstrijden in het eerste elftal van Sparta Rotterdam. In de eerste seizoenshelft werd hij door trainer Henk Fraser tien keer binnen de lijnen gebracht, al moest de voormalig jeugdinternational het voornamelijk stellen met optredens in het beloftenteam in de Tweede Divisie.