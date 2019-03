Almere City FC neemt na 'verschil van mening' afscheid van trainer Santoni

De wegen van Almere City FC en hoofdtrainer Michele Santoni scheiden per direct, zo laat de club dinsdag weten via de officiële kanalen.

Ten grondslag aan het besluit om uit elkaar te gaan ligt 'een verschil van mening over de manier waarop de ambitieuze doelstellingen van de club moeten worden behaald', meldt een persbericht.

De 39-jarige Santoni werd aan het begin van het seizoen aangesteld als coach van Almere City, dat op dit moment op de tiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie bivakkeert. Voor de geboren Italiaan was zijn dienstverband in Flevoland de eerste keer dat hij als hoofdtrainer op eigen benen stond. Santoni was hiervoor werkzaam als videoanalist bij Ajax en Internazionale en als assistent- en jeugdtrainer bij Livorno, Cesena, Cagliari en Lazio.



"Wij willen Michele bedanken voor zijn onvoorwaardelijke inzet en professionaliteit. Wij wensen hem veel succes in zijn verdere carrière", laat technisch directeur Robert Maaskant in een korte reactie weten. De club gaat per direct op zoek naar een opvolger van Santoni. Assistent Ole Tobiasen neemt voorlopig als op interim basis de taken over tot er een nieuwe hoofdtrainer is gevonden.