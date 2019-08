Alli: "Je weet dat het een plezier zal zijn om met hem te spelen"

De Engelse international is onder de indruk van wat hij tot dusver gezien heeft van zijn nieuwe Franse ploeggenoot.

Dele Alli kijkt er naar uit om samen te spelen met zomeraanwinst Tanguy Ndombélé op het middenveld van . De Fransman werd voor een clubrecord van zestig miljoen euro overgenomen van Olympique Lyonnais en maakte indruk in de voorbereiding. In zijn eerste oefenwedstrijd tegen gaf hij direct een assist.

"Hij lijkt me een heel aardige vent", vertelt Alli in gesprek met DAZN en Goal . "Natuurlijk hebben we nog niet al te veel tijd samen doorgebracht. Hij heeft zich heel goed - en snel gevestigd, wat altijd goed is."

"Hij lijkt een aanvallende speler, je weet dat het een plezier zal zijn om met hem te spelen. Hij lijkt heel snel vooruitgang te boeken. Hij is sterk, fysiek en ook erg goed aan de bal. Dus ik ben opgewonden door zijn komst."

Alli gaat de eerste Premier League-wedstrijd van het seizoen van Tottenham tegen Aston Villa missen als gevolg van een hamstringblessure. De Engels international was afgelopen seizoen in competitieverband vijf keer trefzeker en hoopt dat aantal dit seizoen te overtreffen.

"Ik weet dat het een beetje een cliché is, maar ik denk dat wanneer je voor een team als Tottenham speelt met zoveel geweldige spelers, je graag overal speelt om het team te helpen. Maar je weet dat ik graag scoor en assists geeft, dieper wil spelen als ik nodig ben."

"Dat vind ik leuk, maar ik denk dat het ook varieert afhankelijk van het spel. Als je op verschillende posities speelt, zie je soms aanvallend de ruimte tussen de linies, of soms is het beter om de bal dieper te krijgen. Dus ik ben blij om overal op het middenveld te spelen."

Voor Tottenham eindigde het afgelopen seizoen met een nederlaag tegen in de finale van de . "Het was natuurlijk moeilijk om de wedstrijd te verliezen na al het harde werk dat we hadden geleverd om er te komen", stelt Alli.

"Het was een moeilijke periode, maar we hadden daarna interlands en dus moesten we onze focus zo snel mogelijk verleggen en proberen ons daarop voor te bereiden. Maar het is moeilijk omdat het zo'n grote competitie is en het was moeilijk om in de finale te verliezen."

"Maar ik denk dat we als team en individueel de gevoelens moeten onthouden die we na die wedstrijd hadden. Het was een vreselijk gevoel en we moeten dat op de juiste manier verwerken, proberen het in de toekomst in ons voordeel te gebruiken."