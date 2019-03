Alli: "Engeland kan de beste ter wereld worden"

De Engelse middenvelder is ervan overtuigd dat hij in het potentieel beste landenteam ter wereld speelt. Nederland is wat hem betreft gewaarschuwd.

Dele Alli geeft in gesprek met the Mirror aan dat Engeland de ambitie heeft om de beste te zijn en hij meent dat zijn teamgenoten goed genoeg zijn om dat daadwerkelijk te realiseren. Na de verrassende halve finale op het WK volgde immers een mooi resultaat in de , waarin een poule met Kroatië en Spanje overtuigend werd gewonnen.

Deze zomer wacht het in de halve finale van dat toernooi en de winnaar van dat duel neemt het in de eindstrijd op tegen Portugal of Zwitserland. De middenvelder van en Engeland kijkt er alvast naar uit. "We willen de nummer 1 van de wereld zijn en dan moet je het ieder duel laten zien en jezelf keer op keer bewijzen", aldus Alli.

"We geloven zeker dat we het kunnen", spreekt hij kort na de 5-0 zege op Tsjechië in de EK-kwalificatieserie voor Euro 2020. "Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen mening, maar wij werken om dat doel te halen. We weten dat we nog een lange weg te gaan hebben, maar voelen ook dat we op de juiste weg zijn."

De recente resultaten bewijzen dat volgens de Engelsman, die doelt op de Nations League. "Aan dat toernooi deden geweldige ploegen mee. Kijk naar onze poule en zie hoe sterk die was. Het is opwindend voor ons dat we een prijs kunnen winnen. We kijken er naar uit, bereiden ons goed voor. Nu focussen we ons op de kwalificatie en daarna volgt de Nations League."

De rol van bondscoach Gareth Southgate valt daarin niet te onderschatten, aldus Alli. "Tot nu toe hebben we onder zijn leiding bewezen te kunnen winnen van toplanden en iedereen kan zien dat we een bemoedigende route bewandelen. We hadden een geweldig WK en daarna was het belangrijk om aan te tonen dat dit geen eenmalige uitschieter was."

"We zijn een goed team en ik denk dat we dat ook hebben laten zien. We moeten onszelf blijven uitdagen en vooral zo doorgaan", besluit Alli, die maandagavond met de Engelse ploeg op bezoek gaat bij Montenegro. Het vertrouwen is groot bij de Three Lions, die vrijdag wonnen dankzij een hattrick van Raheem Sterling, terwijl ook Harry Kane en een eigen goal van Tomas Kalas op het scoreformulier kwamen te staan tegen Tsjechië.