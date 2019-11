Alles wat je moet weten over het WK voor Clubs 2019

Het jaarlijkse FIFA-toernooi staat op de kalender voor december en Goal zet voor aanvang alvast op een rijtje wat je moet weten.

Het WK voor Clubs vindt dit jaar plaats tussen 11 en 21 december in Qatar, dat de Verenigde Arabische Emiraten opvolgt als gastland.

Zeven clubs uit zes federaties maken hierin uit wie zich de beste club ter wereld van seizoen 2018/19 mag noemen.

UEFA -winnaar is afgevaardigd namens Europa, nadat de voorgaande drie edities won.

Wat is het WK voor Clubs?

Op het WK voor Clubs wordt zoals de naam al zegt gestreden om de titel wereldkampioen. De winnaars van zes continentale federaties doen mee en ook het gastland mag haar kampioen afvaardigen.

In Europa heeft het toernooi niet extreem veel status, maar in andere continenten zoals Zuid-Amerika wordt het gezien als een prijs om erg trots op te zijn.

Het format is door de jaren heen vaak veranderd. Tussen 1960 en 2004 speelden de winnaars van de UEFA en de CONMEBOL om de Intercontinental Cup.

In 2000 kwam de FIFA met het idee om een WK voor Clubs te organiseren, maar diverse interne problemen zorgden ervoor dat de tweede editie pas in 2005 volgde.

Dit jaar vindt het WK plaats in Qatar, terwijl het de voorgaande jaren in de VAE werd gehouden. Qatar neemt de organisatie ook in 2020 op zich, om zich zo voor te bereiden op het WK voor landenteams in 2022.

De editie van 2020 kan wel eens de laatste editie in de huidige opzet zijn, want de FIFA ontvouwde recent haar plannen om het toernooi in 2021 uit te breiden tot een format met 24 teams.

Welke clubs doen mee aan het WK?

Liverpool (UEFA) mag meedoen dankzij de eindoverwinning in de Champions League. Dat is voor het eerst sinds 2005, toen hen versloeg in de finale.

Monterrey (CONCACAF) uit Mexico doet voor de vierde keer mee nadat de ploeg de sterkste was in de CONCACAF Champions League.

Lees beneden verder

Hienghene Sport (OCF) is de afgevaardigde van Oceanië, Esperance de Tunis van Afrika en Al-Sadd dankt haar deelname aan de winst in de Qatar Star League.

De kampioenen van Azië en Zuid-Amerika zijn nog niet bekend.

Welke stadions worden gebruikt?

De FIFA heeft nog niet bekend gemaakt welke stadions in Qatar gebruikt zullen worden.

Alle data omtrent het WK voor Clubs:

Het toernooi vindt dit jaar in december plaats en dit zijn de data:

Play-off ronde

Datum Wedstrijd Tijdstip: Locatie 11 december Al-Sadd vs Hienghene Sport Nog niet bekend Nog niet bekend

Kwartfinales

Datum Wedstrijd Tijdstip: Locatie 14 december (KF1) Winnaar play-off vs Monterrey Nog niet bekend Nog niet bekend 14 december (KF2) Kampioen van Azië vs Esperance de Tunis Nog niet bekend Nog niet bekend

Strijd om plek 5

Datum Wedstrijd Tijdstip: Locatie 17 december Verliezer KF1 vs Verliezer KF2 Nog niet bekend Nog niet bekend

Halve finales

Datum Wedstrijd Tijdstip: Locatie 17 december (HF1) Winnaar KF1 vs Kampioen van Zuid-Amerika Nog niet bekend Nog niet bekend 18 december (HF2) Winnaar KF2 vs Liverpool Nog niet bekend Nog niet bekend

Strijd om plek 3

Datum Wedstrijd Tijdstip: Locatie 21 december Verliezer HF1 vs Verliezer HF2 Nog niet bekend Nog niet bekend

Finale