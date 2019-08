Alles wat je moet weten over het Inter Miami van David Beckham

De voormalig topspeler van Manchester United, Real Madrid en LA Galaxy is bezig met de oprichting van zijn eigen club, maar wat kunnen we verwachten?

David Beckham speelde uiteindelijk vijf seizoenen in de Major League Soccer, waar hij tweemaal kampioen werd met . De voormalig Engels international is nu bezig om zijn eigen club te lanceren in Miami, Florida.

Miami Fusion was het laatste -team uit die stad, die actief was tussen 1997 en 2001. Sindsdien moet de regio het stellen zonder topclub, want de dichtstbijzijnde ploeg speelt voor Orlando.

Op 29 januari 2018 kondigde Beckham echter aan een nieuw team te formeren onder de noemer Inter Miami. In aanloop naar het debuut in de MLS vertelt Goal je alles wat je over dit project moet weten.

Wie is de eigenaar van Inter Miami?

Beckham is slechts een van de eigenaars van Inter Miami, die in handen is van een investeerdersgroep die eerst opereerde onder de naam Miami Beckham United, maar nu heeft gekozen voor Miami Freedom Park LLC.

Ook Marcelo Claure, Jorge Mas en Masayoshi Son horen bij deze groep. Oorspronkelijk deden ook Todd Boehly (eigenaar Los Angeles Dodgers), Tim Leiweke (Toronto Maple Leafs) en Idols-producer Simon Fuller mee, maar zij zijn in mei 2019 uitgekocht door Beckham en zijn vrouw Victoria.

De oud-voetballer had tijdens zijn spelersloopbaan al zulke plannen en kreeg in 2007 een aanbod om een toekomstige club in te schrijven voor 25 miljoen dollar in plaats van de gebruikelijke 150 miljoen dollar.

In 2014 besloot hij om die optie te accepteren en Becks kreeg al snel toestemming van Miami-Dade County om een nieuw stadion te laten bouwen in Miami.

Hoe heet David Beckham's nieuwe team?

Op 5 september 2018 werd bekend dat de club gaat spelen onder de naam Inter Miami CF, wat een afkorting is van Club Internacional de Futbol Miami. Voorheen werden namen als Miami Vice en Miami Current gebruikt om te verwijzen naar het project.

Ook werd er gedacht dat Beckham misschien een eerbetoon zou willen doen aan zijn oude club , dus de naam Miami United leek een optie, ware het niet dat er al een groep semi-profs in de stad actief is met die naam.

De Amerikaanse website BigSoccer lanceerde in 2016 een poll waarbij lezers hun favoriet konden kiezen. Zo'n 26 procent van de stemmers koos Internacional Miami of Inter Miami boven opties als Athletic Miami, Athletic Club Miami en AC Miami.

De naam is een verwijzing naar de multiculturele samenleving binnen de stad. Beckham en Co willen een sterke band creëren met de Spaanstalige bewoners uit de regio, terwijl de afgekorte versie weer een internationaler publiek aanspreekt.

Wanneer debuteert Inter Miami in de MLS?

De nieuwe club uit Miami gaat in 2020 toetreden tot de MLS, die nog altijd nieuwe deelnemers verwelkomt.

De Amerikaanse competitie begon in 1996 met slechts tien teams en is sindsdien vaak uitgebreid. Twee jaar later traden twee nieuwe clubs toe, terwijl Tampa Bay Mutiny en Miami Fusion in 2002 om financiële redenen afhaakten.

Door het succes van het WK in 2002 op Amerikaanse bodem kwamen daarna nieuwe initiatieven op gang. Tussen 2007 en 2011 kwamen er elk jaar clubs bij en in 2016 bereikte men de mijlpaal van 20 clubs.

Inmiddels zijn er 24 clubs actief in de hoogste afdeling en Inter Miami wordt nummer 25, terwijl men uiteindelijk op 28 clubs uit hoopt te komen. St. Louis heeft een toewijzing gekregen om over drie jaar in te stromen en ook steden als Detroit, Sacramento, Indianapolis, Charlotte, Raleigh, Las Vegas en Phoenix hopen nog op een ticket.

Waar is het stadion van Inter Miami?

Inter Miami FC heeft momenteel nog geen eigen stadion om wedstrijden in te spelen, maar de officiële lancering van de eigen voetbaltempel staat gepland voor 2022. Het zogeheten Freedom Park komt nabij de luchthaven te liggen en moet plaats bieden aan 25.000 toeschuwers.

De club heeft wel al toestemming voor de verrijzenis van het eigen stadion, zoals hierboven in een artist impression is weergegeven.

Er zijn ook plannen om diverse hotels te bouwen, terwijl daarnaast een publiek park, diverse trainingsvelden en een jeugdcomplex worden opgebouwd in de omgeving.

Tot het eigen stadion klaar is, speelt Inter Miami tijdelijk in het Lockhart Stadium, dat voorheen werd gebruikt door Fort Lauderdale Strikers en Miami Fusion.

Welke spelers heeft Inter Miami FC?

Beckham is zelf ondertussen 42 jaar, dus helaas is hij waarschijnlijk te oud om te spelen voor zijn eigen team. Het is ook onwaarschijklijk dat hij de trainer wordt, aangezien hij liever op de achtergrond blijft met de andere eigenaars.

De club meldde met Matias Pellegrini en Julian Carranaza haar eerste versterkingen begin augustus, terwijl met de Venezuelaanse jeugdinternational Christian Makoun al snel een derde naam volgde.

In aanloop naar het volgende seizoen blijft het vermoedelijk namen regenen, hetgeen uiterst interessant is om te volgen voor de neutrale voetbalfan.

Met Makoun denkt men alvast een grote slag geslagen te hebben. "We zijn blij een jongeling met ervaring in Europa en Zuid-Amerika te mogen verwelkomen", aldus sportief directeur Paul McDonough in een clubstatement.

"Christian is een nuchtere jongen met fijn karakter en volwassenheid. Hij heeft laten zien dat hij zichzelf en zijn land op het hoogste niveau kan vertegenwoordigen en dat is de mentaliteit die we hier zoeken bij Inter Miami."

De club krijgt net als alle andere MLS-clubs de kans om drie topspelers vast te leggen van wie het salaris boven de aangewezen maximum mag liggen.

Toen LA Galaxy hem als speler aantrok, was Beckham zelf zo'n designated player. De club wordt aan diverse grote namen gelinkt en ook de trainer lijkt een coach van formaat te worden.

Mede-eigenaar Jorge Mas gaf al aan dat de kandidaten voor het hoofdtrainerschap 'internationale ervaring' moeten hebben, maar een bekendmaking wordt niet verwacht voor eind 2019.

Daily Mirror suggereerde dat Carlo Ancelotti de nummer 1 zou zijn op David Beckham's lijstje, terwijl ook Zinédine Zidane werd genoemd. Beide opties lijken echter onwaarschijnlijk op het moment.

De geruchten over toekomstige spelers voor het eerste elftal - en zelfs voor de jeugdteams - zijn ook niet bescheiden te noemen en dat is natuurlijk geen verrassing vanwege de aanwezigheid van Beckham.

"Ik heb een hoop opties bekeken", meldde de Engelsman in juni 2019. "We weten allemaal dat Miami een geweldige plek is om te wonen met je familie, maar we willen geen spelers die hierheen komen met het idee 'oh, laat ik eens lekker een paar jaar in Miami gaan wonen en er een beetje bij voetballen'", aldus Beckham.

"Dat is niet wat we willen. We willen hongerige spelers, die in de top actief zijn geweest en nog steeds alles doen om te winnen. Ik heb het geluk gespeeld te hebben voor veel verschillende teams met veel verschillende spelers. Veel van hen bellen me dagelijks en dat is een goed probleem om te hebben."

WK-winnaar Antoine Griezmann is een van de spelers die wordt genoemd. Hij zou na zijn verblijf bij nog een paar jaar kunnen vlammen bij Inter Miami, terwijl ook James Rodriguez een naam is die vaak voorbij komt in het geruchtencircuit.