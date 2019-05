Alles wat je moet weten over de 600 Barça-goals van Messi

De vijfvoudig winnaar van de Ballon d'Or doorbrak woensdagavond maar were eens een magische grens bij Barcelona. Hij scoorde zijn 600e clubgoal.

De captain van zette in de halve finale van de met een fabelachtige vrije trap de 3-0 op het bord tegen , nadat hij eerder met een rebound ook al voor de tweede treffer had getekend in Camp Nou. Exact veertien jaar na zijn eerste goal voor Barcelona maakte hij nu nummer 599 en 600. Daar had hij 683 duels voor nodig, wat neerkomt op een gemiddelde van 0,9 goals per wedstrijd.

Om die uitzonderlijke prestatie extra glans te geven: in maart 2012 zorgde hij dat hij Cesar Rodríguez passeerde als topscorer van Barcelona. Zijn voorganger kwam ooit tot 232 treffers en daarmee verschafte hij zich de status van clublegende. De nu 31-jarige Messi scoorde er echter liefst 368 meer dan Rodríguez. Laat dat maar even bezinken...

In zijn lange carrière speelde Messi tot nu toe officiële duels tegen liefst 85 clubs en slechts negen van hen kunnen zeggen dat de Argentijn nooit tegen hen heeft gescoord. Dat houdt in dat het tegen liefst 76 clubs wel lukte en het mag geen verrassing heten dat de Spaanse competitiegenoten het vaakst slachtoffer werden van zijn scoringsdrift. Arm .

Pélé beklaagde zich in het verleden eens over het feit dat Messi bijna alles met een voet doet en Opta onderschrijft die cijfers. Van zijn 600 clubgoals maakte de superspits er liefst 491 met zijn linkervoet en slechts 85 met rechts. Waarom zou je het ook anders doen als je zo'n goed linkerbeen hebt?

Als we kijken naar zijn hele carrière, dan is 2012 zijn meest doeltreffende jaar geweest. Toen kwam hij tot het bizarre aantal van 79 goals, wat neerkomt op 6,5 goals per maand.

Messi's goals bij Barcelona

Jaartal Aantal goals 2005 3 2006 10 2007 25 2008 20 2009 38 2010 58 2011 55 2012 79 2013 39 2014 50 2015 48 2016 51 2017 50 2018 47 2019 27

Messi heeft door de jaren heen talloze wedstrijden in zijn eentje beslist, maar desondanks is voetbal natuurlijk een teamsport en Messi heeft enkele bijzondere samenwerkingen met zijn teamgenoten ontwikkeld.

Hij heeft een haast telepathische verbinding met linksback Jordi Alba, maar datzelfde kon ook gezegd worden over Dani Alves, die tijdens zijn periode bij Barcelona liefst 42 assists gaf. Dat record gaat echter spoedig sneuvelen nu Luis Suárez inmiddels op 41 afgeronde voorzetten staat.

Messi's grote rivaal Cristiano Ronaldo maakte zijn 600e clubtreffer enkele dagen voor de Argentijn en hij staat met 126 doelpunten ook voor als het aankomt op het aantal goals in de Champions League, maar het moet gezegd dat het aantal van Messi (112) ook belachelijk hoog is.

Op 31-jarige leeftijd vertoont Messi nog geen tekenen van slijtage en zijn recente hattrick tegen was misschien wel zijn mooiste ooit. Hij completeerde dat hoogstandje met een heerlijke lob die via de onderkant van de lat binnenviel. Dat was zijn 45e hattrick in dienst van Barcleona.

Sommige critice zullen aanvoeren dat het nemen van strafschoppen een van de weinige zwaktes is bij Messi, maar ook daarvan wist hij er zeventig te scoren voor Barcelona. Zijn expertise in het nemen van vrije trappen staat echter buiten kijf. De weergaloze knal tegen Liverpool was zijn 42e directe goal namens Barcelona en een prachtige manier om nummer 600 te vieren.