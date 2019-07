"Alles wat er toen bij Feyenoord is gezegd, heeft me mentaal kapotgemaakt"

Sekou Cissé baalt van zijn imago in Nederland.

De 34-jarige aanvaller, die momenteel op zoek is naar een nieuwe werkgever, speelde eerst bij Kerkrade toen hij zich in 2009 aansloot bij . In zijn bijna vijf jaar in De Kuip kwam de Ivoriaan niet helemaal uit de verf, mede door blessureleed. Een teenblessure zorgde voor een slecht imago voor de routinier.

"Het ging om een botje onder mijn teen. De pijn was niet normaal, elke stap die ik zette deed zeer. Het duurde ontzettend lang, bijna een jaar lang liep ik ermee rond. Ik dacht: wat is dit, man? De manier waarop dat allemaal gegaan is, is helemaal niet goed. Er zijn slechte dingen gezegd en er is over schoenen gepraat", memoreert de aanvaller in gesprek met VICE Sports .

In de media werd gesuggereerd dat Cissé in te kleine schoenen speelde. "Maar als je een beetje kunt nadenken, snap je ook dat ik nooit last had van mijn andere teen. Als het aan de schoenen lag, had ik last van allebei mijn voeten gehad, of niet soms? Dat zou alleen kunnen als ik met maat 35 aan mijn rechtervoet speelde en links met maat 43."

"Ik heb nooit iets gezegd in de krant, omdat Sekou Cissé niet belangrijker is dan Feyenoord. Ik ben niet belangrijker dan die duizenden mensen in Rotterdam. Alles wat er in die tijd over me gezegd is, heeft me mentaal kapotgemaakt", aldus Cissé, die stelt dat het probleem vooral lag bij de dokter van Feyenoord. Op de vraag of hij Casper van Eijck bedoelt, antwoordt Cissé bevestigend.

"Ik kan niet zeggen dat hij een slecht mens is, maar hij heeft het niet goed gedaan met mijn voet. Ik heb een jaar lang moeten spelen met pijn." Cissé vertelt dat in Frankrijk de oorzaak van de pijn wél werd ontdekt, namelijk een gebroken teen. "Ik begreep eindelijk waarom ik altijd pijn had. Ik was boos en kapot. Ik wilde niet meer terug naar Nederland. Bij Feyenoord hebben ze alleen een echo gemaakt, terwijl je het daarmee niet goed kon zien. In Frankrijk hebben ze een MRI-scan gemaakt."