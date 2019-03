"Alles moet in de puntjes kloppen, anders blijf ik liever bij Ajax"

Lasse Schöne heeft na 270 wedstrijden nog altijd een bijzonder warm gevoel bij Ajax.

Een vertrek bij de Amsterdamse club is wat de middenvelder betreft dan ook nog lang geen optie. De 32-jarige Deen erkent dat hij de voorbije jaren diverse aanbiedingen heeft ontvangen. "Ik heb door de jaren heen wel wat aanbiedingen gehad, maar ik ben een gevoelsmens", benadrukt Schöne via de officiële kanalen van Ajax.

"Wil ik Ajax verlaten, moet alles kloppen tot in de puntjes", geeft Schöne, die een contract tot medio 2020 heeft en aan zijn zesde seizoen in Amsterdamse dienst bezig is, aan. "Anders blijf ik liever hier. Mijn gevoel was nooit honderd procent en dan ga ik niet weg om weg te gaan. Je speelt bij Ajax. Je speelt Europees voetbal en om het kampioenschap, wat wil je nog meer?"



Schöne, die in mei zijn 33e verjaardag viert, beleeft nog altijd erg veel plezier aan het voetballen. "Mentaal en lichamelijk zit het goed. Als je op een bepaalde leeftijd komt, daar ben ik zeker nog niet aan toe, en je veel blessures krijgt, dan denk je wel: het is mooi geweest. Of als je in de ochtend wakker wordt en er geen zin in hebt, dan kun je beter stoppen. Maar daar ben ik nog lang niet."

"Ik voel me goed, heb er veel plezier in en wil zolang mogelijk door." Hij kende mindere periodes, erkent Schöne. "Maar ik heb me steeds terug geknokt en laten zien dat ik van waarde kon zijn. Frank de Boer heeft daar ook zeker mee geholpen in een periode waarin het minder ging."