Allegri ziet aanknopingspunten voor 'Ajax': "Hij liet goede dingen zien"

Massimiliano Allegri zag zaterdag een aantal positieve punten bij Juventus, ondanks dat de ploeg onderuit ging in de Serie A.

Juve kreeg op bezoek bij de kans om de achtste titel op rij binnen te halen. Allegri koos er echter voor om, met het oog op de return tegen in de kwartfinales van de van dinsdagavond, een groot deel van zijn basiskrachten rust te geven en de B-keuze ging uiteindelijk met 2-1 onderuit in Ferrara.



"Ik wilde zien hoe Juan Cuadrado, die helaas niet op de lijst voor de Champions League staat, en Paulo Dybala ervoor stonden. Hij was niet helemaal fit, maar hoe fitter hij wordt, des te beter hij gaat spelen. Hij heeft vandaag wat enthousiasme hervonden en het was psychologisch gezien niet makkelijk voor hem om steeds maar twintig minuten spelen en dan weer geblesseerd te raken. Je moet bij een grote club vechten voor je plek en ik ben erg blij met wat hij vandaag heeft laten zien. Dat is een goed teken voor dinsdag, aangezien we klaar moeten zijn en ook rekening moeten houden met de mogelijkheid dat het verlengen wordt", reageerde oefenmeester tegenover Sky Italia op de return. De heenwedstrijd eindigde afgelopen woensdag in een 1-1 gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA.



Toptalent Moise Kean zette in de eerste helft nog op voorsprong, maar hij maakte, mogelijk met het oog op de wedstrijd tegen Ajax, de negentig minuten niet vol: "Kean was een beetje moe, daarom haalde ik hem liever naar de kant. Als hij meer aan de zijkant gaat spelen en niet zo vaak meer voor de goal verschijnt, betekent het dat het tijd wordt om hem eruit te halen. Hij heeft andere kwaliteiten dan Mario Mandzukic en het is natuurlijk belangrijk om hem in deze vorm te hebben, ik zal kijken wat ik daar dinsdag mee doe."



"Dybala bewoog goed en hij speelde ook goed, dus dat was zeker een positieve respons met het oog op dinsdag. Blaise Matuidi zal erbij zijn, hij had slechts last van kramp. Wat Douglas Costa betreft moeten we het nog zien en ze vertellen me dat het veel beter gaat met Emre Can. Giorgio Chiellini zal zondag op de training ook opnieuw getest worden. Het ging prima met hem na de wedstrijd tegen Cagliari, hoewel hij daar wel een trap te verwerken kreeg. Zijn kuitspieren zorgen echter zo nu en dan voor problemen, daar moeten we voorzichtig mee zijn."



Andrea Barzagli



Juventus kan volgende week in eigen huis tegen alsnog kampioen worden en die titel zal Andrea Barzagli’s laatste zijn als speler van de club. De 38-jarige verdediger maakte na afloop van de wedstrijd tegen SPAL bekend na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan te zetten: "Ik heb lang over mijn toekomst nagedacht. Het is moeilijk om als voetballer na te denken over wat erna komt, maar door blessures moet je wel. Alles lijkt me leuk en ik zal in de komende maanden mijn opties afwegen. Of ik directeur, trainer of columnist wil worden? Ik moet eerst doorkrijgen waar ik goed in zou kunnen zijn en waar mijn interesses liggen. Ik moet iets vinden waar ik enorm enthousiast van word." Barzagli droeg sinds 2011 het bianconero en won in de afgelopen jaren onder meer zeven landstitels en viermaal de .