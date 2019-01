Allegri wuift zorgen om blessure Chiellini weg bij Juventus

Giorgio Chiellini is nog altijd een van de beste verdedigers in Europa en zonder hem had Juventus het woensdag enorm moeilijk tegen Atalanta Bergamo.

De Italiaan moest zich na 25 minuten bij een brilstand laten vervangen met een blessure en met invaller Joao Cancelo liep Juventus tegen een verrassende 3-0 nederlaag aan in de Coppa Italia. De rechtsback kreeg zijn eigen positie en zodoende moest Mattia De Sciglio noodgedwongen opschuiven naar het centrum, waar hij geen sterk blok vormde met Daniele Rugani.

Timothy Castagne en tweemaal Duvan Zapata profiteerden dankbaar van persoonlijke fouten en schakelden zo de winnaar van de afgelopen vier edities uit. Fans uitten echter vooral hun bezorgdheid over de defensie, die zonder Chiellini lang niet zo stabiel oogde als anders. Gevreesd werd voor een serieuze kuitblessure, maar trainer Massimiliano Allegri nam die angst direct na afloop van het duel weg.

"Hij voelde pijn aan zijn kuit, maar het zou niet iets moeten zijn om ons erg veel zorgen over te maken. Anders is er altijd nog Caceres", doelt de oefenmeester tijdens de persconferentie op de winteraanwinst. De Uruguayaan stapte deze maand over van Lazio en speelt nu voor de derde keer in zijn carrière voor La Vecchia Signora, ditmaal op huurbasis.

Zijn komst kan wel eens heel erg belangrijk blijken in de prijzenjacht, want Juventus zit ook zonder ernstige problemen voor Chiellini krap in de verdedigers nu Leonardo Bonucci en Andrea Barzagli uitgeschakeld zijn. Op dit moment zijn alleen Caceres en Rugani de volledig fitte centrumverdedigers. Zodoende wordt Juve in verband gebracht met een late komst van Parma's Bruno Alves.

Die club is zaterdag toevallig ook de tegenstander in de Serie A en het is de vraag of Chiellini dan weer inzetbaar is. Dan zal de club keihard terug willen slaan, want de winnaar van de afgelopen vier edities was al sinds 2007 niet in de kwartfinales of eerder in het toernooi uitgeschakeld. In de competitie zijn de resultaten nog wel goed, maar de laatste weken gaat het wel met minimale verschillen, wat Allegri ongetwijfeld wel zorgen baart.