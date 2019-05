Allegri wacht op benadering van Barcelona nu Valverde's toekomst onzeker is

De Italiaanse trainer stopt bij Juventus om een jaartje rust te pakken, maar de Spaanse kampioen zou hem kunnen overtuigen toch te blijven coachen.

Massimiliano Allegri wacht op een belletje van , zo heeft Goal begrepen. De scheidend trainer van de Italiaanse grootmacht weet dat de positie van Ernesto Valverde wankel is bij Barcelona en ziet het wel zitten om hem op te volgen. De trainer bezorgde de Catalanen weliswaar de landstitel, maar in de werd men op dramatische wijze uitgeschakeld door en in de bekerfinale ging het dit weekend mis tegen .

Sportief directeur Pep Segura lijkt daar het eerste slachtoffer van de worden en de harde kern is ook het vertrouwen in de hoofdtrainer kwijt. Mogelijk zorgt dat ervoor dat de clubleiding overstag gaat en zijn nog een seizoen lopende contract afkoopt om plek te maken voor Allegri.

Hij neemt na vijf seizoenen vol prijzen afscheid van en leek af te stevenen op een sabatticaljaar omdat alle topclubs voorzien zijn van een trainer. Tegenover DAZN omschreef hij zijn toekomstperspectief als volgt: "Als de kans er is, keer ik terug op de bank. Anders neem ik een jaar rust. Als ik de luxe heb te kunnen kiezen, ga ik voor het team wat me het mooiste lijkt. Concrete aanbiedingen? Nee."

Vermoedelijk sprak Allegri op dat moment de waarheid, maar de situatie kan snel veranderen. Hij coachte nog nooit buiten Italië en hij kan zomaar de eerste Italiaan worden die Barcelona onder zijn hoede krijgt. Zijn voetbalfilosofie past goed bij de Catalanen, want hij combineert defensieve zekerheid met aanvallende intenties. Bovendien heeft hij bewezen te kunnen werken met wereldsterren als Cristiano Ronaldo, dus moet het ook met Lionel Messi & Co wel lukken.

Vooralsnog is er geen informatie over een directe toenadering van Barcelona bekend, maar Valverde kan de komende weken slecht nieuws te horen krijgen en dan lijkt een voortijdig einde van Allegri's twaalf maanden durende vakantie de meest waarschijnlijke optie.