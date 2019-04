Allegri spaart spelers in aanloop naar return tegen Ajax: "Dat hebben ze nodig"

Massimiliano Allegri gaat zaterdag bij het duel met SPAL veel spelers sparen. De Champions League acht hij nu belangrijker dan de Serie A.

is met een goed resultaat tegen de huidige nummer zestien van de landskampioen, maar de trainer van la Vecchia Signorabenadrukt vrijdag op de persconferentie dat men nog niet bezig is met een eventuele titel en de daaropvolgende festiviteiten.

"Ik ga veel spelers rust geven. Velen hebben deze rust ook nodig. Misschien ga ik wel jeugdspelers de kans geven", zegt Allegri tegen de verzamelde pers. De trainer meldt dat een titelfeest al is uitgesteld tot na het thuisduel met in de . Allegri zegt dat veel spelers een lang en zwaar seizoen hebben gehad, zoals Blaise Matuidi en Mario Mandzukic.



Cristiano Ronaldo krijgt rust van Allegri, terwijl Moise Kean, Mattia Perin en Juan Cuadrado wel mogen rekenen op speelminuten. "Als we winnen, zullen we het kampioenschap wel op het veld vieren, want een achtste Scudetto op rij zou uniek zijn”, aldus de oefenmeester. “Dat gegeven toont aan hoe hard er bij Juventus wordt gewerkt."



Juventus gaat dinsdag proberen om de 1-1 gelijkspel in Amsterdam een goed vervolg te geven. Allegri geeft aan dat meerdere spelers pijntjes hebben. "We zullen zondag beslissen over deze spelers. In Amsterdam speelden we degelijk tegen een zeer lastig te bespelen ploeg. Daniele Rugani was als vervanger van Giorgio Chiellini fantastisch, zoals al onze verdedigers overigens."