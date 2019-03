Allegri over Ronaldo: "Als hij niet fit is, speelt hij niet tegen Ajax"

Cristiano Ronaldo komt dit weekend niet in actie bij Juventus. Voor het duel met Ajax staat achter zijn naam nog steeds een groot vraagteken.

Massimiliano Allegri, de coach van , meldde vrijdag op een persconferentie dat Ronaldo zaterdag de thuiswedstrijd tegen mist. "Hij is weer begonnen met trainen, maar we moeten voorzichtig met hem zijn, omdat we in een belangrijke fase zitten", aldus Allegri. Juve heeft in de vijftien punten voorsprong op nummer twee , waardoor de club het zich kan permitteren om zonder de Portugees te spelen.



Na de wedstrijd tegen Empoli speelt Juventus nog tegen Cagliari (uit) en (thuis), waarna op 10 april de eerste kwartfinale van de tegen is. "Ronaldo komt terug als hij weer op zijn best is. Als hij niet fit is, speelt hij niet", zei Allegri over het uitduel met de Amsterdammers.



De trainer meldde tot slot dat Ronaldo maandag opnieuw wordt getest, waarna men kan evalueren wanneer een rentree mogelijk is. Ronaldo hield aan de EK-kwalificatiewedstrijd van Portugal tegen Servië een spierblessure over. Volgens La Gazzetta dello Sport mist de sterspeler in elk geval de confrontaties met Empoli, Cagliari én Milan.



Een afwezigheid van Ronaldo tegen Ajax zou een enorme aderlating voor Juventus zijn, want de 34-jarige topschutter scoorde dit seizoen al 24 keer in 36 officiële wedstrijden. Juventus rekende in de achtste finales van de Champions League af met . Dankzij een hattrick van Ronaldo werd in de return een 2-0 nederlaag uit de heenwedstrijd weggewerkt.