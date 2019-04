Allegri over fitheid Ronaldo: "De voortekenen zijn goed"

Massimiliano Allegri heeft goede hoop dat Cristiano Ronaldo toch nog op tijd fit is voor de eerste kwartfinale van de Champions League tegen Ajax.

De Italiaanse koploper miste de Portugese sterspeler de laatste twee duels, omdat hij tijdens de interlandperiode geblesseerd raakte. Ronaldo komt zaterdag ook niet in actie tegen (thuis), zo liet Allegri vrijdag op de persconferentie weten. "Maar het gaat beter met hem."



"Vijf dagen voor de wedstrijd in Amsterdam zijn de voortekenen goed. Hij doet er alles aan om erbij te zijn en we hopen dat hij het gaat halen", aldus de hoofdcoach. Cristiano Ronaldo was dit seizoen tot nu toe 24 keer trefzeker in 36 officiële duels van . In de staat de teller op negentien goals.



La Gazzetta dello Sport schreef vrijdagochtend al dat Ronaldo de eerste wedstrijd tegen gewoon gaat halen. 'Torna il re', kopte de Italiaanse krant. Vertaling: 'de koning keert terug'. Ajax en Juventus staan woensdag tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA en zes dagen later is de return in Turijn.