Allegri looft Frenkie de Jong: "Die jongen had ons plan meteen door"

Massimiliano Allegri had vrede met het gelijkspel van Juventus bij Ajax (1-1).

De trainer weet dat de Amsterdammers volgende week dinsdag in Turijn moeten winnen of een doelpuntrijk gelijkspel moeten afdwingen om de halve finales van de te bereiken. "Dit biedt perspectief voor onze thuiswedstrijd van dinsdag. Al zijn we er nog lang niet", voorzag de oefenmeester van na afloop van het duel.

Allegri had op de counter meer pijn willen doen. "Ajax heeft ons erg onder druk gezet', stelde de oefenmeester. "Ze speelden geweldig in kleine ruimtes. Wij hebben verdedigd zoals misschien alleen Italianen dat kunnen. Ik had graag gezien dat we er ook iets vaker beter uit waren gekomen."



Allegri wilde de opbouw van Ajax ontregelen en gaf Federico Bernardeschi de opdracht zo veel mogelijk voor de voeten van Frenkie de Jong te lopen. De trainer van Juventus zag al snel waarom minimaal 75 miljoen euro voor de Oranje-international aan Ajax zal overmaken. "Die jongen had ons plan meteen door. Hij draaide zo makkelijk weg zodat we hem anders moesten bespelen. Bij De Jong begint bijna iedere aanval van Ajax."



"Meestal beweegt De Jong naar de linkerkant, voor ons rechts. Dus Bernardeschi moest hem daar oppakken en opjagen. De Jong doorzag dat en bewoog al snel naar de andere kant, zodat een van onze aanvallers hem moest bespelen. We hebben hem niet kunnen afstoppen", erkende Allegri. "Ajax heeft geweldige kwaliteiten."



Dat zag ook Wojciech Szczesny, die stelde dat Juventus in grote fases van de wedstrijd werd weggedrukt. "Ajax is een heel ander team dan wij. Zij spelen heel agressief en heel aanvallend. We zullen zien wat er in de return gebeurt. We hadden de gelijkmaker kunnen voorkomen, maar we waren even niet gefocust. Je moet altijd goed geconctreerd in de wedstrijd zitten. Zeker tegen een team als Ajax. Ze speelden erg fel, maar wij hebben tegen al laten zien hoe we het thuis kunnen afmaken."