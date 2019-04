Allegri bevestigt: Ronaldo tegen Ajax in basis

Cristiano Ronaldo verschijnt woensdag aan de aftrap bij Juventus, dat in Amsterdam de eerste kwartfinale van de Champions League tegen Ajax speelt.

Trainer Massimiliano Allegri heeft tegen Sky Italia bevestigd dat de Portugees fit genoeg is om te starten. Ronaldo kwam na de interlandperiode niet meer in actie voor de Oude Dame , omdat hij in de wedstrijd van Portugal tegen Servië een spierblessure opliep. "Tenzij er iets gebeurt, zal Ronaldo spelen", aldus de Italiaanse coach.



is zonder Giorgio Chiellini en Emre Can naar Nederland gevlogen. "Dat is zonde, maar we hebben goede vervangers." Daniele Rugani neemt centraal achterin de plek van Chiellini over. "Dit is een grote kans voor hem. Het is bovendien belangrijk dat we Douglas Costa terug hebben."



Allegri beseft dat zijn ploeg aanvallender zal moeten spelen dan in de heenwedstrijd tegen . Juventus verloor in Spanje met 2-0. "We mogen hier niet vertrekken zonder een goal te hebben gemaakt. Het gebeurt niet vaak dat je in de return nog een achterstand wegwerkt zoals we tegen Atlético hebben gedaan."



De Italianen versloegen Atléti in Turijn met 3-0 door drie goals van Ronaldo. Vorig seizoen werd Juventus in kwartfinales uitgeschakeld door en een jaar eerder was Allegri's elftal verliezend finalist tegen de Spaanse grootmacht.