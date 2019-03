Allegri beducht voor kracht Ajax: "Het slaat nergens op om dat te zeggen"

Bij Juventus kan de focus nu al nagenoeg volledig op het tweeluik met Ajax in de kwartfinales van de Champions League.

De Italiaanse topclub staat in de liefst zeventien punten los aan kop, waardoor het elftal van trainer Massimiliano Allegri de landstitel nauwelijks meer kan ontgaan. Allegri zegt beducht te zijn voor de kracht van van .

"Het slaat nergens op om te zeggen dat Ajax geen partij is voor , aangezien zij in de vorige ronde hebben uitgeschakeld. Het is een ploeg met erg veel talent", zo vertelt de oefenmeester zaterdag op een persconferentie aan diverse Italiaanse media. Het eerste duel tussen Juventus en Ajax wordt op 10 april gespeeld in de Johan Cruijff ArenA; zes dagen later wacht de return in Italië.



Allegri verwacht met name in Amsterdam een lastige klus. "Ajax is vooral in eigen huis een moeilijke ploeg om tegen te spelen", stelt hij. Juventus schaarde zich afgelopen dinsdag op grootse wijze bij de laatste acht van het miljardenbal: dankzij drie doelpunten van Cristiano Ronaldo werd met 3-0 verslagen, waardoor de 2-0 nederlaag uit de heenwedstrijd werd weggepoetst. "De ontmoetingen met Ajax zullen anders zijn dan onze wedstrijden tegen Atlético. Het zou een grote fout zijn om nu al aan de halve finales te denken."



Mocht Juventus zich weten te ontdoen van Ajax, dan wacht in de halve finales een tweeluik met de winnaar van de dubbele ontmoeting tussen en . Allegri is tevreden over het feit dat de loting voor de halve finales reeds heeft plaatsgevonden. "Ik houd van dit systeem: je weet direct waar je aan toe bent", besluit de coach.