Alleen Lionel Messi kan Madrileens titelfeest voorkomen

De Koninklijke heeft zich dit seizoen significant verbeterd, maar hun Catalaanse rivalen hebben een genie in de gelederen die maar blijft leveren.

Na twee kansloze missies in LaLiga is eindelijk weer in staat om serieus mee te strijden om de titel, maar Lionel Messi staat in de weg.

In de voorgaande jaargangen eindigde Real twee keer als derde, met liefst 17 en 19 punten minder dan de eeuwige rivalen van .

Ditmaal zitten de titanen elkaar op die hielen. Real heeft slechts twee puntjes minder dan de Catalanen nu de winterstop daar is.

Zinédine Zidane's ploeg kwam zondag niet verder dan 0-0 tegen Athletic Club - de tweede brilstand op rij na de Clasico van woensdag - en scoorde slechts één keer in drie duels.

Barcelona weet echter dat ze bij moeilijke fases altijd terug kunnen vallen op Messi. Hij scoorde zaterdag ook weer tegen Alaves (4-1).

Zodoende is de Catalaanse grootmacht verzekerd van het winterkampioenschap na het behalen van 39 punten in 18 wedstrijden.

Twee puntjes meer dan Real Madrid is een kleine marge, maar het kan zomaar cruciaal blijken nu de topclubs zo aan elkaar gewaagd zijn.

Als er al een verschil is tussen de twee, is het Messi. De Argentijn maakte zondag zijn 50e goal van het kalenderjaar en dat al voor het zesde jaar op rij.

Natuurlijk had een Real een man die de cijfers van Messi kon benaderen, maar Cristiano Ronaldo's vertrek naar in 2018 raakte hen hard.

Dit was het eerste volle kalenderjaar zonder de Portugees en de impact is duidelijk te zien in de statistieken van de Koninklijke.

In 2019 scoorde Real Madrid exact 100 goals. In de voorgaande negen jaar met Ronaldo was 130 het laagste in 2010 en daarna 140 in 2015. Het hoogste kwam in 2014 met 178.

"We praten over een man die 40 tot 50 goals per jaar scoort. Natuurlijk mis je zo iemand", gaf Thibaut Courtois toe na de frustrerende doelpuntloze remise tegen Athletic.

Ondanks de problemen voor het doel van de tegenstander voelt de club zich overwegend goed. De ploeg speelt prima voetbal en heeft meer controle dan vorig seizoen.

Real is weer in staat om wedstrijden te domineren en was zelfs de betere in de Clasico, maar kon dat overwicht niet omzetten in goals.

Courtois heeft zichzelf ook enorm verbeterd en is nu weer een solide doelman. De defensie is niet zo lek als vorig jaar, al komt daar ook wat geluk bij kijken.

Federico Valverde is de ontbrekende schakel op het middenveld gebleken, terwijl Toni Kroos en Casemiro dankzij hem ook weer als herboren ogen.

Luka Modric had het aan het begin van het seizoen last van een dip, maar vindt de laatste weken ook zijn vorm weer terug, waar Karim Benzema al het hele seizoen goed is.

De Franse spits is met 12 goals bijna topscorer in de Spaanse competitie - achter die ene man van Barcelona. Lionel Messi heeft er 13.

Benzema is dus erg belangrijk voor Real, maar de ploeg is erg kwetsbaar als je hem weet te neutraliseren, zoals Athletic liet zien.

Rodrygo en Vinicius Junior zijn nog niet consistent genoeg, terwijl Gareth Bale nooit lang fit is en Luka Jovic geen serieuze kans krijgt in het elftal.

Real´s topaanwinst van afgelopen zomer, Eden Hazard, is de man die met scherp moet schieten, maar hij kwakkelt sinds zijn komst met pijntjes.

Alleen als hij weer fit is en de Brazilianen scherper worden, heeft Real een aanval die moeilijke wedstrijden zoals die tegen Athletic alsnog kan beslissen.

Om het contrast aan te geven: Barcelona speelt matig, de fans voelen zich slecht na de Clasico en trainer Ernesto Valverde is niet geliefd om zijn speelstijl.

Het zegt ook veel over de competitieprestaties van de laatste seizoenen dat Barcelona bovenaan staat en kritisch is, terwijl Real tevreden is met de tweede plaats.

Het zegt echter vooral veel over Messi. Zijn dertien competitietreffers komen allemaal voort uit de laatste maanden, want hij miste de eerste serie wedstrijden met een blessure.

Marc-André ter Stegen en Frenkie de Jong maken dit seizoen ook veel indruk, maar Messi steekt er ook dit jaar weer met kop en schouders bovenuit in Camp Nou.

Antoine Griezmann begint eveneens langzaam maar zeker te verbeteren en zijn samenwerking met Messi ging tegen Alaves vloeiender dan in welke voorgaande wedstrijd dan ook.

De Franse aanvaller scoorde dit seizoen al zes keer de openingstreffer, waaronder recent in de gewonnen wedstrijden tegen Alaves en .

Met Messi in de ploeg, een voorsprong van 2 punten en de wetenschap dat het 8 van de laatste 11 titels won, is Barcelona de grote favoriet, maar Real gaat er dit jaar wel een gevecht van maken.