'Alleen afzien van transfersom kan vertrekwens van Real Madrid vervullen'

Nu de winterse transferwindow open is, wordt er andermaal gespeculeerd over de toekomst van Gareth Bale.

De dertigjarige aanvaller haalde zich de woede van de fans van op de hals door in de eerste seizoenshelft na het bereiken van het EK met Wales te poseren achter een vlag met de tekst 'Wales. Golf. Madrid. In that order'.

Zaakwaarnemer Jonathan Barnett noemt een transfer op korte termijn bij ESPN 'onwaarschijnlijk', maar de Daily Telegraph houdt er een andere lezing op na.

De Engelse krant schrijft dat Real Madrid het liefst zo snel mogelijk afscheid neemt van Bale. De Koninklijke beseft echter dat de kans klein is dat een club zich deze maand of aan het einde van het seizoen met een transfersom voor de Welshe aanvaller zal melden. De voornaamste reden daarvoor is het vorstelijke salaris dat Bale in de Spaanse hoofdstad opstrijkt.

Zijn contract bij Real Madrid loopt nog tot medio 2022 en de Daily Telegraph stelt dat de wegen van beide partijen alleen zullen scheiden als de Spaanse topclub afziet van een transfersom.

Afgelopen zomer was Bale dicht bij een vertrek bij Real Madrid. Een lucratieve overstap naar China viel echter in het water, doordat de Koninklijke op het laatste moment toch een transfersom verlangde. Een terugkeer naar de Premier League wordt voorlopig echter als 'onwaarschijnlijk' bestempeld.

Lees beneden verder

is door de leeftijd van Bale niet langer meer geïnteresseerd, terwijl zijn komst niet kan betalen. Op dit moment lijkt een overstap naar een lucratieve competitie voor Bale de enige uitweg bij Real Madrid.

Een van de competities die als bestemming voor Bale wordt genoemd, is de Amerikaanse Major League Soccer. Barnett sluit tegenover ESPN een overstap naar de Verenigde Staten uit, stelt dat Bale in januari 'nergens naartoe gaat' en dat het 'heel onwaarschijnlijk' is dat de Welshman in de zomer wel vertrekt bij Real Madrid.

Bale speelde dit seizoen tot dusver veertien officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor twee doelpunten en twee assists.